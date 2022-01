Donyell Malen, Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong geven volop assists

Zaterdag, 22 januari 2022 om 17:26 • Dominic Mostert

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim. Door treffers van Erling Braut Haaland, Marco Reus en een eigen doelpunt van David Raum won BVB met 2-3; bij alle doelpunten van de bezoekers leverde Donyell Malen het voorbereidende werk. Het uitvallen van Haaland door een blessure vormde een smet op de zege. Dortmund staat op de tweede plek in de Bundesliga, met drie punten achterstand op Bayern München en een wedstrijd meer gespeeld. Nummer drie Bayer Leverkusen won mede dankzij assists van Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong met liefst 5-1 van laagvlieger FC Augsburg.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 2-3

Malen had een basisplaats bij BVB en liet zich in de zesde minuut al gelden. De aanvaller combineerde in het strafschopgebied met zowel Raphaël Guerreiro als Jude Bellingham, om vervolgens een lage voorzet te geven aan Haaland. Omdat de defensie van Hoffenheim volledig uit elkaar was gespeeld door de vlotte combinaties, kon Haaland van dichtbij ongestoord binnentikken. Hoffenheim opende daarna de jacht op de gelijkmaker. Een kopbal van Georginio Rutter werd door doelman Gregor Kobel tegen de paal getikt, waarna Chris Richards uit een corner tegen de lat kopte. In de blessuretijd van de eerste helft slaagde Hoffenheim er toch in om langszij te komen.

Wie anders dan Erling Haaland ??

Een assist van Donyell Malen voor de 1-0 van Dortmund ??#ZiggoSport #Bundesliga #TSGBVB pic.twitter.com/NmcGwTXUVl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2022

Na een voorzet van Ihlas Bebou nam de vrijstaande Andrej Kramaric de bal ineens uit de lucht en vond hij de rechterhoek. Na iets minder dan een uur gaf Malen echter zijn tweede assist van de middag, ditmaal aan Reus. De Nederlander combineerde in eerste instantie op fraaie wijze met Haaland, alvorens een steekpass te versturen waardoor Reus in een één-op-één-situatie kon afronden. Dortmund kreeg een domper te verwerken toen Haaland vanwege een liesblessure uitviel, maar kwam via een eigen doelpunt van eigen doelpunt van Raum, na een lage voorzet van Malen, wel op 1-3. Rutter bracht de spanning terug met de 2-3 toen hij oog in oog stond met keeper Kobel, maar daar bleef het bij ondanks een grote kans voor Sebastian Rudy.

Dortmund back on ??

Donyell Malen geeft zijn tweede assist van de wedstrijd, dit keer ging de bal naar Marco Reus die er 2-1 van maakte ??#ZiggoSport #Bundesliga #TSGBVB pic.twitter.com/dCRBfjRmt0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2022

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 5-1

Ook bij Leverkusen gaf een Nederlander de assist op het openingsdoelpunt. Bakker ging aan de linkerflank een één-twee aan met Moussa Diaby en gaf een lage voorzet aan Karim Bellarabi, die bij de tweede paal afrondde met een tegendraads schot. Diaby verdubbelde de marge halverwege de eerste helft vanbinnen het strafschopgebied na voorbereidend werk van Amine Adli. Doelman Rafal Gikiewicz hield Augsburg daarna in de race met enkele knappe reddingen. De bezoekers kwamen terug tot 2-1 via een rebound van Arne Maier, maar vlak daarna stond Diaby op de juiste plek om er 3-1 van te maken.

De honger van Leverkusen was nog niet gestild. Ruim twintig minuten voor tijd breidde de thuisploeg de voorsprong uit tot 4-1. Diaby completeerde zijn hattrick met een hard, diagonaal schot in de rechterhoek. Het voorbereidende werk kwam ditmaal van de andere Nederlandse vleugelverdediger: Frimpong stoomde op door de as van het veld en stelde Diaby in staat om uit te halen. Kort nadat Timothy Fosu-Mensah als invaller zijn opwachting maakte, zette mede-invaller Lucas Alario zelfs de 5-1 op het scorebord. Jeffrey Gouweleeuw stond als aanvoerder negentig minuten op het veld bij Augsburg.