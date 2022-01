Henrique pijnigt Fenerbahçe; Osayi-Samuel krijgt lachers op de hand

Zaterdag, 22 januari 2022 om 16:45 • Dominic Mostert

Fenerbahçe heeft zaterdagmiddag een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Sivasspor. De ploeg van trainer Ismail Kartal kwam in de eerste helft op voorsprong, maar slikte ruim een kwartier voor tijd de gelijkmaker. Daardoor is Fenerbahçe de derde plek op basis van het doelsaldo kwijtgeraakt aan Adana Demirspor.

In de achttiende minuut stoomde Miha Zajc op aan de linkerflank en gaf hij een lage voorzet aan Miha Zajc, die de bal rechtstreeks verlengde richting de linkerhoek. Fenerbahçe haalde vervolgens opgelucht adem nadat keeper Berke Özer zijn doel verliet in een poging om een lange bal van Sivasspor te onderscheppen. Hij was ternauwernood eerder bij de bal dan aanvaller Sefa Yilmaz, ver buiten het strafschopgebied, maar kon de bal niet volledig wegwerken. Özer was nog net op tijd terug om een voorzet te onderscheppen die tot het doelpunt had kunnen leiden, waarna Nazim Sangaré de bal voor de lijn wegkopte.

Ruim een kwartier voor tijd zorgde Pedro Henrique met een meedogenloze vrije trap toch voor de gelijkmaker. Vanaf de rechterkant van het veld, op aanzienlijke afstand van het doel, vuurde hij een kanonskogel af. De bal vloog via de onderkant van de lat binnen. Een ander opmerkelijk moment in de wedstrijd deed zich voor in de beginfase van de tweede helft, toen Bright Osayi-Samuel van Fenerbahçe naar het gras ging om de bal terug te koppen richting zijn doelman, die de bal daardoor in de handen mocht nemen.