Spelers van Aston Villa bekogeld na winnende goal tegen Everton

Zaterdag, 22 januari 2022 om 15:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:37

Aston Villa heeft de eerste overwinning van het nieuwe kalenderjaar te pakken. De ploeg van manager Steven Gerrard zegevierde zaterdag met 0-1 over Everton en dat betekende de eerste zege sinds de driepunter bij Norwich City (0-2) op 14 december. Sindsdien pakten the Villans een punt uit drie competitieduels, werden twee wedstrijden uitgesteld en was Manchester United een maatje te groot in de FA Cup. Everton, zonder de van Aston Villa gehuurde Anwar El Ghazi, begint het tijdperk met Duncan Ferguson als interim-manager zodoende met een nederlaag.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar in de extra tijd kreeg het team van Gerrard toch de verdiende voorsprong. Na een corner van voormalig Evertonian Lucas Digne vanaf de rechterkant kopte Emiliano Buendia de bal achterwaarts in de verste hoek achter Jordan Pickford: 0-1.De vreugde van de bezoekers bij de cornervlag werd niet gewaardeerd: zowel Digne als Matty Cash werd door een volle en plastic drinkfles geraakt. Beide spelers konden de wedstrijd wel vervolgen.

Emiliano Buendía doet het! ?? De laatste kans van de eerste helft wordt op prachtige wijze binnengewerkt en Aston Villa gaat aan de leiding ??#ZiggoSport #EVEAVL #Buendia pic.twitter.com/Ks5iV9WImJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 22, 2022

Everton, dat afscheid nam van Rafael Benitez, toonde weliswaar veel inzet en vocht voor elke bal, zoals ook verwacht mag worden onder Ferguson, maar het ontbrak aan creativiteit in de laatste meters. De thuisploeg kwam zelfs niet tot ook maar een schot op doel in de eerste 45 minuten. Gerrard kon op zijn beurt tevreden zijn over de verrichtingen van zijn team en niet alleen vanwege het late doelpunt: Aston Villa bepaalde in een groot deel van de eerste helft het tempo van de wedstrijd.

Na een uur spelen, met inmiddels Allan en Anthony Gordon in de ploeg, begon Everton gevaarlijker te worden en voorkwam Tyrone Mings op de doellijn de 1-1. Pogingen van Dominic Calvert-Lewin en Yerry Mina boden ook geen soelaas. Everton probeerde van alles, maar kwam niet tot scoren ondanks een kansenverhouding van 15-8. Slechts een ging echter op het doel van Emiliano Martínez. Everton blijft zestiende, vijf punten boven de degradatiestreep. Aston Villa staat nu op de tiende plaats.