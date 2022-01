Bijna alles zit Besiktas tegen in uitwedstrijd tegen Yeni Malatyaspor

Zaterdag, 22 januari 2022 om 13:43 • Daniel Cabot Kerkdijk

Besiktas heeft zaterdag dure punten laten liggen in de Süper Lig. Het team van trainer Onder Karaveli moest genoegen nemen met een punt bij Yeni Malatyaspor: 1-1. De hekkensluiter bleef met hangen en wurgen overeind tegen de regerend landskampioen, die vijftien punten minder heeft dan Trabzonspor. De koploper heeft bovendien een duel minder in de benen.

De eerste zestig minuten leverden geen doelpunt op, maar daar hadden de teams van Marius Sumudica en Karaveli zeker wel uitzicht op. Een ferm schot van Michy Batshuayi ging maar net naast de paal en enkele minuten later eindigde een krachtige inzet van Mustafa Eskihellac namens de thuisploeg op de paal. Domper op de eerste helft van Besiktas was het uitvallen van Josef vlak voor rust: hij werd vervangen door Atiba Hutchinson.

Besiktas was in het eerste kwartier na rust dicht bij de 0-1 via Ridvan Yilmaz en wederom Batshuayi, maar het was uiteindelijk Alex Teixeira die na 61 minuten spelen met een fraaie inzet de ban brak. Emirhan Ilkhan had het duel ruim een kwartier later in het slot kunnen gooien. De inzet van de invaller eindigde echter op het aluminium en dat bleek een dure misser.

Scheidsrechter Zorbay Küçük werd acht minuten voor tijd door de VAR erop geattendeerd dat een valpartij in het strafschopgebied van Yeni Malatyaspor wel degelijk een strafschop was. Adem Büyük faalde niet oog in oog met Ersin Destanoglu: 1-1. Het zat Besiktas in de laatste minuten niet mee.

Een kopbal van Domagoj Vida schampte de lat, een rebound van Batshuayi ging tegen de buitenkant van de paal en in de extra tijd redde doelman Ertac Özbir uitstekend op een kopbal van Miralem Pjanic van dichtbij. Geen enkele club in de Süper Lig mikte de bal dit seizoen vaker op de paal of lat dan Besiktas: veertien keer, net als Gaziantep FK.