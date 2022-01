Kritiek op Susan Lenderink van Ajax: ‘Bergwijn was 10 miljoen meer waard’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 11:55

Henk Spaan is kritisch op de vermeende rol van Susan Lenderink in het mogelijk laten afketsen van de transfer van Steven Bergwijn. De financieel directeur van Ajax had directeur voetbalzaken Marc Overmars in de optiek van de journalist eerder de middelen moeten geven om de vleugelaanvaller over te nemen van Tottenham Hotspur. Volgens Spaan was Lenderink te veel bezig met de getallen en is de kans nu klein dat de Oranje-international naar Amsterdam terugkeert. Bergwijn doorliep tussen 2005 en 2011 de jeugdopleiding van Ajax.

“In plaats van te luisteren naar Overmars en Erik ten Hag en Bergwijn in een eerder stadium aan te trekken, keek ze te veel naar de getallen”, vertelt Spaan in zijn column in Het Parool over Lenderink. “Dusan Tadic en Daley Blind, de grote verdieners bij Ajax, hebben geen restwaarde. Bergwijn, die vóór woensdag ongeveer 23 à 24 miljoen euro kostte, zou na twee jaar Ajax voor minstens het dubbele van de hand kunnen worden gedaan.”

Spaan doelt op de hoofdrol die Berwijn afgelopen woensdag vervulde in het duel tussen Leicester City en Tottenham Hotspur. De ex-speler van PSV kwam in minuut 79 in het veld en zorgde er met doelpunten in minuut 95 en 97 ervoor dat een 2-1 achterstand werd omgebogen in een 2-3 overwinning. “De financieel directeur luisterde niet naar de technische mensen en liet de deal afspringen. Een dag later was Bergwijn, die in zijn eentje drie punten pakte voor Tottenham, zomaar tien miljoen euro meer waard.”

“Je kunt de schuld geven aan het opportunisme van de voetbalwereld, je kunt het opportunisme ook incalculeren”, oordeelt Spaan. Antonio Conte is niet van plan Bergwijn naar Ajax te laten vertrekken. “Hij is voor mij en voor ons een belangrijke speler, omdat hij eigenschappen heeft die we in onze ploeg niet veel hebben”, zei de manager van Tottenham na de miraculeuze ontsnapping in Leicester. "Hij is heel goed in de een-tegen-een-duels en kan een man uitspelen. Hij kan in de aanval spelen, maar ook als nummer tien. We bouwen aan een zo sterk mogelijke ploeg en worden er juist zwakker op als hij vertrekt.”

Conte voorziet een belangrijke rol voor Bergwijn. “Als Steven topfit is, kan hij in de basis beginnen of beslissend zijn als invaller. Volgens mij is hij hier gelukkig en wil hij voor Tottenham blijven spelen.” Bergwijn, voor wie Ajax tevergeefs achttien miljoen euro zou hebben geboden, zei afgelopen woensdag na zijn glansrol tegen the Foxes zelf niets over zijn toekomst.