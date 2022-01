Andy van der Meijde hoopt op witte rook: ‘Hij moet lekker bij Ajax tekenen’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 10:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:37

Andy van der Meijde onderhoudt via zijn programma Bij Andy in de auto een goede band met de huidige generatie voetballers. Al hoort hij al een tijdje niets van Mohamed Ihattaren, die op het punt zou staan om zijn nog altijd prille loopbaan nieuw leven in te blazen bij Ajax. Ihattaren was zeventien jaar en een groot talent van PSV toen hij een video met Van der Meijde maakte. “Hij woonde nog lekker in Utrecht, had zijn familie dichtbij en verdiende bij PSV al goed geld”, vertelt Van der Meijde.

Ihattaren speelde op 24 april vorig jaar zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij werd door PSV verkocht aan Juventus, door de club uit Turijn verhuurd aan Sampdoria en nu is hij sinds enkele maanden terug in Nederland. Hij leek op huurbasis bij FC Utrecht aan de slag te gaan, maar Ajax heeft nu naar verluidt de beste papieren. Van der Meijde vindt het een treurig verhaal. “Dan zit je even later ineens alleen in Italië, op je eentje in een hotelkamer. Je kent je teamgenoten niet, spreekt hun taal niet, kent hun humor niet. Dan denk je als voetballer wel even: wat heb ik mezelf aangedaan?”, vertelt hij aan de NOS.

“Je verdient mooi geld, maar in het buitenland lever je ook veel in. Ik denk dat hij heimwee had.” Van der Meijde belandde zelf op 23-jarige leeftijd in Italië en kreeg al snel heimwee. “Voordat hij ging, zei ik al dat hij er goed over na moest denken, dat het buitenland niet altijd alles is.” Het bleef toentertijd stil. “Hij reageerde in die tijd op niemand meer, las ik. Ik heb hem daarna ook nog geappt dat als er wat is, ik hem wil helpen. Ik weet hoe je moet omgaan met tegenslagen."

Ook op dat appje reageerde Ihattaren niet. Van der Meijde hoopt dat Ihattaren bij Ajax aan de slag gaat. “Ik hoop het. Hij heeft kwaliteit genoeg, maar hij moet zijn koppie erbij houden. Ik denk dat je bij Ajax met Erik ten Hag, Marc Overmars, maar ook met spelers als Dusan Tadic, Davy Klaassen en Daley Blind ervaren gasten hebt, die hem corrigeren als het moet. Het is een heel lieve jongen. Veel mensen vergeten dat.”

“Hij heeft geen grote mond, is niet arrogant en heeft een hart van goud. Zonde dat hij op zo'n manier is vertrokken uit Italië, maar hopelijk leert hij ervan. Lekker bij Ajax tekenen en over een paar jaar die stap misschien weer maken, als er rust in het hoofd is”, benadrukt de oud-voetballer van onder meer Ajax en Internazionale. Volgens De Telegraaf heeft Ajax de intentie om Ihattaren anderhalf jaar te huren van Juventus. Het Algemeen Dagblad en ESPN schrijven dat het gaat om een verhuurperiode van een half seizoen met een optie tot koop, waarbij het volgens ESPN om een vierjarig contract gaat.

Ihattaren speelde in totaal 74 wedstrijden voor PSV, waarin hij 10 keer scoorde en 11 keer een assist gaf. Als Ihattaren voor een stap naar Ajax kiest, dan is hij na Brian Brobbey de tweede winteraanwinst voor de regerend landskampioen, die ook al een tijdje achter ex-PSV'er Steven Bergwijn aan zit.