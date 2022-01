Jaap Stam kijkt naar het Feyenoord van nu: ‘Het is geen incident’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 09:41 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:53

Als Jaap Stam naar het Feyenoord van nu kijkt, ziet hij een ploeg die gelijkenissen vertoont met zijn voetbalstijl. De nu werkloze trainer werd in 2019 door de Rotterdamse club aangetrokken als opvolger van Giovanni van Bronckhorst omdat hij een aantrekkelijke manier van spelen in de praktijk bracht bij PEC Zwolle. Dat ontbrak juist onder leiding van Van Bronckhorst, al werden wel veel prijzen gewonnen. Het huwelijk tussen Stam en Feyenoord duurde slechts enkele maanden.

“Ik wilde en moest die omslag gaan maken in De Kuip. Dat kost tijd omdat er spelers waren verkocht, terwijl adequate vervangers ontbraken. Veel spelers waren niet fit genoeg voor die omslag en het intensievere spel”, blikt Stam zaterdag terug in De Telegraaf. Directeur Jan de Jong en technisch directeur Martin van Geel vertrokken in de zomer van 2019 uit Rotterdam-Zuid en Stam kwam alleen te staan bij de club. “Toen de prestaties tegenvielen, voelde ik het sfeertje rondom de club richting mij veranderen, waardoor presteren en tijd krijgen voor de opbouw moeilijk zou worden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn opvolger Dick Advocaat draaide alles weer terug. “Ik wist ook dat Feyenoord kwetsbaar was, maar we hadden een visie uitgestippeld. Nee, ik wilde niet terug naar die oude stijl. Daar sta ik niet achter.” Stam ziet ziet dat er nu veel is veranderd binnen Feyenoord en de selectie. “Het besef is doorgedrongen dat er iets moest gebeuren qua speelstijl en er zijn versterkingen gehaald, die de kwaliteiten hebben om te spelen zoals Arne Slot speelt met Feyenoord. (...) Je zag dat iedereen in de nieuwe speelwijze ging geloven omdat je daardoor wedstrijden won, ook die je eigenlijk niet zo snel zou kunnen winnen.”

Stam kent Slot uit hun gezamenlijke periode bij PEC tussen 2010 en 2013, toen Stam assistent-trainer was en Slot speler. “Hij compenseerde zijn gebrek aan snelheid met slimheid. Arne verdient alle credits voor de stappen die Feyenoord maakt. Het is geen incident, want bij AZ en daarvoor SC Cambuur kreeg hij dat ook voor elkaar. Al blijf je als trainer uiteindelijk altijd afhankelijk van de kwaliteiten van je spelers en of je een kans krijgt op dat niveau.”

Met Erik ten Hag en Slot lijkt Nederland weer twee trainers te hebben die het Nederlandse trainersgilde in het buitenland weer op de kaart kunnen zetten. Succes in de Eredivisie biedt geen enkele garantie, benadrukt Stam. "Het hangt ook af van van welke club je traint, je manier van managen en de kwaliteit van je spelers. Je bent tevens afhankelijk van de leidinggevenden om je heen. Daarbij krijg je weinig tijd en wordt direct resultaat geëist.”