Chinees bod op Bart Ramselaar: ‘Het is wel behoorlijk, moet ik zeggen’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 09:00

FC Utrecht is niet van plan om Bart Ramselaar te verkopen. De 25-jarige middenvelder annex clubtopscorer staat in de belangstelling van het Engelse Millwall en een Chinese en een Italiaanse club. Voor Ramselaar was er niet zoveel om over na te denken als de club geen medewerking wil verlenen. “De clubs hebben een bod geplaatst. Ik weet ook dat Utrecht dat te laag vond. Voor mij was het ook niet echt iets om volledig over na te denken of ik het wilde of niet. Dat was makkelijk.”

Ramselaar omschrijft zichzelf als ‘jong en ambitieus’ en benadrukt dat hij het goed heeft bij FC Utrecht, dat momenteel een zevende plek in de Eredivisie inneemt. “Midden in het seizoen weggaan is ook nooit echt top vind ik zelf.” Ramselaar weet dat een voetballer in China zich vrij snel financieel onafhankelijk kan spelen. “In eerste instantie wil ik nog carrière maken in Europa. Het is wel wat als je zo’n aanbieding ziet, het is wel behoorlijk, moet ik zeggen…”, erkent Ramselaar in gesprek met Voetbal International.

Spanje is nog altijd de allergrootste droom van Ramselaar, maar hij staat open voor heel veel competities. “Ik heb alleen in de Eredivisie gespeeld. Ik zou op een dag wel wat meer van de wereld willen zien. Maar nu focus ik me op FC Utrecht.” Ramselaar is met zes treffers in de Eredivisie bezig aan een behoorlijk seizoen en bovendien loopt zijn contract komende zomer af. Wel heeft FC Utrecht een optie om de contractuele samenwerking met een jaar te verlengen en de club uit de Domstad wil die gaan lichten.

Volgens het Algemeen Dagblad kan alleen ‘een zeer riant bod’ het standpunt van FC Utrecht nog deze maand doen veranderen. Ramselaar is bezig aan zijn tweede periode bij de Domstedelingen, die de middenvelder medio 2016 voor 4,5 miljoen euro aan PSV verkochten. Drie jaar later keerde hij voor een bedrag van 1,4 miljoen euro terug. PSV bedong destijds een doorverkooppercentage van twintig procent.