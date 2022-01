Barcelona loopt weg met Luuk de Jong: ‘Ik denk dat ik Xavi wel heb verrast’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 08:17 • Laatste update: 08:40

Luuk de Jong is bij Barcelona in korte tijd uitgegroeid van een beschimpte invaller tot een aanvaller die in 2022 voorlopig één op één loopt. De van Sevilla gehuurde aanvaller leek het grootste slachtoffer te gaan worden van de trainerswissel in het Camp Nou, maar na drie treffers in drie duels ziet Xavi geen reden om hem uit de basis te halen en noemde hij hem zelfs ‘een voorbeeld voor iedereen’. Fans zijn opeens dolenthousiast. “Ik kan het goed relativeren, de euforie en de hoon in topsport. Maar het is wel leuk natuurlijk, de positieve reacties nu”, erkent De Jong zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De Jong maakte op 26 september tegen Levante (3-0) zijn eerste doelpunt voor Barcelona. Dat was ook zijn enige treffer voor de Catalanen in twaalf duels in 2021. De Nederlander maakte op 2 januari de winnende tegen Real Mallorca (0-1), scoorde zes dagen later ook tegen Granada (1-1) en was op 12 januari ook trefzeker tegen Real Madrid (2-3 verlies). “Als je twee kopgoals maakt tegen Mallorca en Granada, helpt dat in hoe je medespelers denken in de wedstrijd daarna tegen Real Madrid. Voor rust kon ik toen ook meteen twee keer op doel koppen uit voorzetten van de flanken. Thibaut Courtois redde nu twee keer, maar wat ik bedoel: als die voorzetten in twee wedstrijden komen en je doet er niks mee, dan denken je medespelers bij wedstrijd drie: ga ik niet meer doen. Zo werkt dat overal.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Al blijf ik graag denken dat je óók altijd iets kunt afdwingen door knetterhard te werken en positief te zijn.” De Jong is altijd van mening geweest dat hij niet alleen als pinchhitter voor een Europese topclub zou kunnen spelen. Ook als spits voor de basis, bij een grote club in een topcompetitie. “Ik denk dat Xavi wel een beetje heb verrast in hoe ik pas in zijn spel. Dat ik voor hem ook een '9' kan zijn met wie je driehoekjes kunt maken en zo onder de druk van een tegenstander uit kunt spelen. Xavi wil van zijn spits dat die een aanspeelpunt is en ballen vasthoudt en combineert met middenvelders. Hij zegt altijd: lok de centrale verdedigers weg om ruimte te maken voor anderen om in het gat te duiken.”

De Jong benadrukt dat hij nooit een spits geweest is die gaat staan wachten op een kansje. “Bij Barcelona betrekken spelers me steeds meer in combinaties, ook over de grond. Bij Sevilla stond ik vaker eenzaam voorin. Opboksen tegen drie centrale verdedigers. De middenvelders daar bleven verder weg.” Xavi heeft een duidelijke visie op hoe hij wil spelen met Barcelona: ruimtes benutten en elke wedstrijd streven naar meer dan zeventig procent balbezit. “Want als wij de bal hebben, kan de tegenstander niet scoren.''

Na de komst van Xavi speelde De Jong in het begin niet. De aanvaller trainde extra en dat sorteerde effect. “Was wel grappig: laatst speelden we met Barcelona tegen Sevilla en kwam ik tegenover Diego Carlos, mijn oud-ploeggenoot, te staan. 'Zo', zegt hij, 'je bent nog een stukje breder en sterker geworden.” De Jong weet niet of hij na dit seizoen nog voor Barcelona zal spelen, al is dat wel zijn insteek. “We zijn met het gezin een half jaar hier, ik wil niet weer verkassen nu. En ja, ook als ik weer invaller zou worden, kan ik nog van waarde zijn. Maar officieel heeft de club zich nog niet uitgesproken. We zien het wel. Ik ben ook nog steeds eigendom van Sevilla. Mijn contract loopt daar na dit seizoen nog één jaar door.”