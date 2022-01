Wim Kieft: ‘Hij wordt bij PSV harder gemist dan Sébastien Haller bij Ajax’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 07:33 • Laatste update: 08:01

De oplossingen in aanloop naar de topper tussen PSV en Ajax moeten komen van Roger Schmidt, zo benadrukt Wim Kieft. Bij Ajax is alles duidelijk en lijkt Brian Brobbey moeiteloos de plek van Afrika Cup-ganger Sébastien Haller te hebben ingenomen. “Of Brian Brobbey nu speelt, of Sébastien Haller, dat maakt weinig uit. Dat is om het even. Iedere spits bij Ajax hoeft de ballen er eigenlijk alleen maar in te lopen met aangevers zoals Dusan Tadic, Steven Berghuis en Antony”, zo benadrukt de oud-spits van onder meer PSV en Ajax.

Schmidt kan zondag bij PSV in ieder geval niet beschikken over Noni Madueke, Ryan Thomas, André Ramalho, Carlos Vinícius (allen geblesseerd) en Ibrahim Sangaré, die net als Haller op de Afrika Cup actief is. De PSV’er zal waarschijnlijk worden vervangen door Marco van Ginkel. “Sangaré wordt in Eindhoven harder gemist dan Haller in Amsterdam”, verzekert Kieft zaterdag in zijn column in De Telegraaf. “Hij brengt veel power, fysiek en dat moet nu van Van Ginkel komen. Dat is toch een niveautje minder.”

Schmidt richting PSV - Ajax: 'We weten dat we kunnen winnen'

Kieft vindt dat Joey Veerman, deze maand voor zes miljoen euro overgekomen van sc Heerenveen, met zijn creativiteit aan de bal zeker een versterking is voor PSV. “Voor het middenveld moet Schmidt een puzzel leggen met of zonder Veerman. Kiest hij voor Veerman samen met Mario Götze en Guti, dan heeft PSV veel voetbal in de middenlinie, maar is de kans groot dat de ploeg wordt overlopen door Ajax”, voorspelt Kieft. “Normaal valt de keus van Schmidt op Van Ginkel ten koste van Veerman. Hij sprak over een proces bij het brengen van Veerman. Götze is onomstreden bij Schmidt.”

Wat PSV volgens Kieft zomaar kan opbreken, is Joel Drommel, die al de nodige punten heeft verspeeld. “Tegen Telstar dook hij weer onder een voorzet door”, wijst hij op de flater van de doelman afgelopen donderdag in het TOTO KNVB Beker-duel. “Hij oogt zo onzeker bij iedere hoge bal van de flanken. Op Yvon Mvogo was vorig seizoen aanvankelijk de nodige kritiek, maar die was achteraf gezien niet zo kwetsbaar als Drommel en verspeelde minder punten voor PSV.”

PSV begint zondag mogelijk met Eran Zahavi in de basis aan de topper tegen Ajax. De spits maakte donderdag na 2,5 maand zijn rentree. Zahavi revalideerde de afgelopen weken van een knieblessure, maar was ook onderwerp van gesprek omdat voor de tweede keer was ingebroken in zijn woning in Amsterdam. Dat laatste leidde tot het gerucht dat Zahavi zou willen vertrekken bij PSV.