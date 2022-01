Ouders overleden Gio (4) doorbreken stilzwijgen: ‘Heeft Rai Vloet gevoel?’

Zaterdag, 22 januari 2022 om 07:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:23

De ouders van Gio Roos, de vierjarige kleuter die om het leven kwam bij het verkeersongeluk waar Rai Vloet afgelopen november bij betrokken was, missen respect en een spijtbetuiging. De vader en de moeder kunnen niet langer zwijgen. Al helemaal niet meer nu de hoeveelheid alcohol die Vloet op had en de snelheid waarmee hij reed, bekend is. “In een clubvideo zegt Vloet dat hij elke dag met ons meeleeft. Maar tot op heden hebben we níets van hem zelf gehoord”, zo vertellen de ouders zaterdag in gesprek met De Telegraaf.

Heracles Almelo heeft Vloet vrijdag geschorst omdat de veelbesproken aanvaller heeft gelogen over de omstandigheden bij het door hem veroorzaakte dodelijke ongeluk. De aanvaller beweerde niet harder te hebben gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur en niet meer te hebben gedronken dan twee alcoholische dranken. Volgens De Telegraaf had Vloet een stuk meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed - een promillage van 1,18 waar maximaal 0,5 is toegestaan voor ervaren bestuurders - en zou hij 203 kilometer per uur hebben gereden.

Die gedetailleerde informatie had Heracles naar eigen zeggen nog niet toen werd besloten om Vloet weer bij de selectie te halen en mee te laten trainen. Steffin en Sanne Roos vinden het een juiste beslissing van Heracles om Vloet voorlopig niet meer te laten meespelen. “Uit respect naar Gio en ons, de nabestaanden, lijkt ons dat heel gewoon. Wacht tenminste het strafproces af. We willen de mensen en de supporters bedanken die hiervoor hebben gezorgd”, verklaart moeder Sanne. Vloet mocht vorige week in de uitwedstrijd tegen NEC (0-0) als invaller zijn rentree maken van trainer Frank Wormuth. Heracles kreeg veel kritiek op het besluit om Vloet weer te laten spelen, ook van de eigen fans.

Elk nieuwtje over Vloet doet pijn bij de ouders van Gio Roos. “Dat Rai weer mee kan trainen, dat hij opeens mag invallen in een wedstrijd. Nu trekt de voetbalclub dat weer in, omdat de rouwgevoelens van de familie van het slachtoffer voorop zouden staan. Maar we hebben daar weinig van gemerkt, behalve een brief van de club vlak na het ongeluk. Mijn zoon raakt ondergesneeuwd door nieuws over Vloet”, zegt vader Steffin, die van mening is dat Vloet juist een slachtofferrol aanneemt. Hij verwijst naar de clubvideo waarin Vloet onder meer aangeeft dat het naar omstandigheden redelijk met hem gaat en dat hij gesprekken voert met psychologen. “Alsof het voor hém heel erg is. Maar wij hebben ons kindje verloren.”

“Ook wij zijn bij dat ongeluk lichamelijk gewond geraakt. En wij staan op de wachtlijst voor psychologische hulp.” Bij het ongeluk heeft de moeder haar oogkas gebroken en is een zenuw in haar gezicht beschadigd. Daardoor is een deel van haar kaak gevoelloos. De vader is vaak duizelig sinds het ongeluk. Baby Faye lijkt er wonderwel zonder schade vanaf te zijn gekomen. Na het ongeluk blijft uiteraard het mentale aspect over: het verdriet en het trauma van wat ze hebben gezien van het ongeluk en in het ziekenhuis.

De ouders van Gio willen vooral horen dat het Vloet spijt. “Dat hij nooit met drank op in de auto had moeten gaan zitten en ook niet zo snel had moeten rijden. Zijn vriend heeft zes keer de politie gebeld om te vragen hoe het met ons ging, maar Vloet niet. Heeft hij gevoel, heeft hij spijt? Met een gevangenisstraf krijgen we Gio niet terug, maar welke straf hij ook krijgt: voor ons is het nooit genoeg.”

Heracles benadrukte vrijdagavond dat de terugkeer in de selectie van Vloet was gebaseerd op de verklaringen van de aanvaller zelf, die nu dus helemaal niet blijken te kloppen. “Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, boven op het traumatische ongeluk dat hun overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan." Zonder Vloet, die vorig seizoen nog zestien competitiedoelpunten maakte, vervolgt Heracles het Eredivisie-seizoen zondag met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.