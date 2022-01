PSV haakt af na horen vraagprijs van Liverpool: twaalf miljoen euro

Zaterdag, 22 januari 2022 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:54

PSV had meer dan gemiddelde belangstelling voor Nathaniel Phillips, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het dagblad schrijft dat de eerdere berichten uit Engeland over de interesse in de 24-jarige verdediger van Liverpool kloppen, maar dat PSV is afgehaakt na het horen van de vraagprijs.

Liverpool wil Phillips namelijk alleen voor twaalf miljoen euro verkopen. De intentie van PSV was ‘in principe’ een huurdeal, maar daar staat de Premier League-club onwelwillend tegenover. Een koop van Phillips voor een dergelijke bedrag ‘ziet PSV echter totaal niet zitten’, zo verzekert journalist Rik Elfrink. De PSV-watcher sluit niet uit dat Liverpool in de slotfase van de winterse transfermarkt van mening verandert.

Clubs als West Ham United en Watford zijn ook in de markt voor Phillips, die in totaal 24 duels in het eerste van Liverpool speelde. Ook deze clubs zijn vooralsnog niet bereid om aan de financiële wensen van the Reds te voldoen. Volgens het Eindhovens Dagblad kijkt PSV alsnog naar de situatie rondom Phillips als Liverpool bereid is om de verdediger voor de rest van het seizoen te verhuren.

Volgens Elfrink zijn er nog weinig concrete en geschikte opties om de verdediging van PSV voor enkele maanden te versterken. André Ramalho onderging recent een succesvolle operatie aan zijn enkel, maar is maanden uit de roulatie. PSV trekt voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax van zondag sowieso geen verdediger meer aan, benadrukt Elfrink. De journalist sluit niet uit dat de club in de laatste transferdag alsnog in actie komt.