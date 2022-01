Het Noorse wonderkind dat stage liep bij Ajax, PSV, Liverpool en Bayern

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige aanvaller Andreas Schjelderup, die momenteel naam voor zichzelf maakt bij FC Nordsjaelland.

Het komt niet vaak voor dat een middenmoter uit Denemarken Europese topclubs aftroeft in de strijd om de handtekening van een talent. Toen echter duidelijk werd dat Andreas Schjelderup in de zomer van 2020 als jeugdspeler bij de Noorse sensatie Bodo/Glimt wilde vertrekken, sloeg Nordsjaelland zijn slag. De Deense club heeft een van de jongste selecties in Europa, legt de focus op het ontwikkelen van jeugdspelers en staat daardoor te boek als grootste talentenfabriek van Denemarken.

Zo was Mikkel Damsgaard tijdens het EK van afgelopen zomer een van de grote uitblinkers. De vleugelaanvaller is een jeugdproduct van Nordsjaelland en verdiende anderhalf jaar geleden vanwege zijn goede spel een transfer naar Sampdoria. Daarnaast werden Mohamed Kudus en Kamaldeen Sulemana voor miljoenenbedragen aan respectievelijk Ajax en Stade Rennes verkocht, nadat ze via de Right To Dream-academie in Ghana bij Nordsjaelland terecht waren gekomen.

In de zomer van 2020 stond Schjelderup voor de keuze: hij kon kiezen voor een Europese topclub of tekenen bij Nordsjaelland waar hij, ondanks dat hij nog maar zestien jaar was, mogelijk al uitzicht had op speelminuten in het eerste elftal. “Ik heb Ajax vier keer bezocht, PSV vier keer, Tottenham, Liverpool, Juventus, Fulham, Atalanta en Bayern München," legde Schjelderup uit aan TV2. “Nordsjaelland is een club die heeft laten zien dat ze jonge spelers een kans geven, en dat ze enorm investeren in de ontwikkeling van spelers. De interesse van clubs uit Italië, Engeland en Spanje was erg verleidelijk. Ik ben zelf een Liverpool-fan, maar ik wilde daar niet een van de vele talenten zijn. Bij die clubs moet je een langere weg bewandelen om in het eerste elftal te komen.”

Achttien maanden later is Schjelderups beslissing om voor Nordsjaelland te kiezen de juiste gebleken. Hij is een vaste waarde in de Superliga en er wordt nu al over hem gesproken als een speler die uiteindelijk het record van Sulemana zal breken als duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van het Deense topvoetbal. “Hij is een heel speciale speler," zei Nordsjaelland-trainer Flemming Pedersen over de spelmaker tijdens zijn eerste seizoen bij de club. “Zijn potentie is enorm. Hij zal een topspeler worden in een van de vijf grote Europese competities.”

Dat is nogal een uitspraak, maar wie ziet welke impact Schjelderup op Nordsjaelland heeft gehad sinds hij in de winterstop van het seizoen 2020/21 aansloot bij de A-selectie, kan de gedachte achter de voorspelling van Pedersen begrijpen. Schjelderup was in zijn eerste zes maanden bij de club in elf wedstrijden voor Nordsjaelland Onder 19 goed voor acht treffers. Zijn debuut in het eerste elftal volgde in februari 2021 en een maand later haalde hij de Deense krantenkoppen, toen hij een vrije trap van twintig meter binnenschoot tegen Lyngby (0-3 winst). Met zijn treffer werd Schjelderup de jongste doelpuntenmaker van Nordsjaelland ooit en - op dat moment - de op drie na jongste in de geschiedenis van de Superliga met zijn 16 jaar en 271 dagen.

???? ?????????? ?????? ?????? ????????. That's how old Andreas Schjelderup was yesterday as he became the youngest player ever to score a @Superligaen goal for us! ?? Congratulations ???? More to come, Andreas! ?? ?? https://t.co/WlNGorb7b8 pic.twitter.com/fQSnPlhijT — FC Nordsjælland ?? (@FCNordsjaelland) March 13, 2021

De week erna liet hij zich opnieuw zien door beide doelpunten te maken tijdens een 2-1 zege op SonderjyskE, waardoor Nordsjaelland zich plaatste voor de play-offs aan het einde van het seizoen. Schjelderup werd de jongste speler die meer dan één keer scoorde in een Superliga-wedstrijd. Hij sloot het seizoen af met drie assists in negen play-off-wedstrijden. In het huidige seizoen staat hij pas op drie goals, maar Nordsjaelland presteert als geheel ondermaats en bivakkeert momenteel in de onderste regionen van de Superliga.

“Andreas is een fantastische speler en een fantastisch persoon”, vertelde sportief directeur Mikel Hemmersam aan Nettavisen. "Hij is een speler bij wie we een beetje op de rem moeten trappen, omdat hij constant meer wil trainen en er alles aan wil doen om beter te worden. Tijdens zijn eerste jaar hier is hij waarschijnlijk zes tot acht kilo aan spiermassa aangekomen, het is fenomenaal. We wisten dat hij een goede speler was, maar het verbaast je dat een speler op zestienjarige leeftijd arriveert en zo'n grote invloed heeft op de wedstrijden die hij speelt. Het is niet normaal om dat in de Superliga te zien, maar hij heeft zich ongelooflijk goed aangepast aan het niveau.”

Hoewel hij op veel aanvallende posities uit de voeten kan, speelt Schjelderup het liefst aan de linkerkant, zodat hij met zijn sterkere rechterbeen naar binnen kan komen. De tiener is echter tweebenig en wordt vanwege zijn dribbels door sommigen vergeleken met Eden Hazard, maar in werkelijkheid heeft hij misschien meer weg van van Jack Grealish. Schjelderup heeft echter andere voetbalidolen. "Andres Iniesta is de speler tegen wie ik altijd opkeek. Zijn fantastische techniek in de kleine ruimte maakte hem een favoriet. Maar ik kijk ook erg op tegen Martin Odegaard en Erling Haaland.”

De Noorse fans hopen dat Schjelderup zich op een dag bij Odegaard en Haaland in de nationale ploeg zal voegen. Voorlopig richt hij zich echter op zijn verdere ontwikkeling bij Nordsjaelland, waar hij onlangs een nieuw driejarig contract tekende en in de voetsporen treedt van de indrukwekkende lijst vertrokken spelers. “Andreas is een nieuwe versie van Mikkel Damsgaard, ook al is hij nog maar een tiener. Ik denk dat dat alles zegt”, zo loofde Nordsjaelland-aanvoerder Kian Hansen het toptalent onlangs tegenover Bold.dk.