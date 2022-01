Van Nistelrooij lovend: ‘Belletje vanuit het eerste van PSV gaat komen’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 23:29 • Rian Rosendaal

Johan Bakayoko is de laatste weken de grote uitblinker bij Jong PSV. De vleugelaanvaller (18) was vrijdagavond met een doelpunt en twee assists wederom goud waar voor het beloftenelftal, dat met 3-0 won van Excelsior. Ruud van Nistelrooij is zeer onder de indruk van de ontketende Bakayoko en de hoofdtrainer van Jong PSV twijfelt er dan ook niet aan dat zijn pupil binnenkort een gesprek zal hebben met Roger Schmidt.

"Johan blijft gefocust op zijn ontwikkeling en zijn spel, ook na de goede wedstrijden van de afgelopen weken", laat Van Nistelrooij na afloop van de ruime overwinning op Excelsior weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Hij vertrouwt erop dat dat belletje vanuit het eerste elftal een keer gaat komen. En ik ook. En zo niet, dan blijft hij gewoon zo doorgaan. Als het belletje komt, dan heb ik liever dat dat gaat om een definitieve kans bij de A-selectie om de concurrentie aan te gaan en een mooie plek af te dwingen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de optiek van Van Nistelrooij heeft Bakayoko weinig aan zogeheten 'please-minuten' bij de A-selectie van PSV. "Ik ben op alle vlakken heel tevreden met de manier waarop hij zich manifesteert", deelt de coach een compliment uit aan de Belgische vleugelaanvaller. "En dat geldt zeker ook voor de andere spelers. We maken zo mooie stappen en gaan nu weer twee weken hard trainen om een goede nieuwe serie te kunnen maken." Jong PSV, de huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie, hervat de competitie op 4 februari met een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport.

Bakayoko staat inmiddels op 13 doelpunten en 11 assists in 40 wedstrijden in het shirt van Jong PSV. In de afgelopen drie duels van het elftal van Van Nistelrooij tekende de rechtsbenige buitenspeler voor zes treffers en vier assists. Speelminuten in de hoofdmacht van PSV heeft de veelbesproken Bakayoko echter nog niet gemaakt.