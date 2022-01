Peter Bosz verslaat oude bekende in onaantrekkelijke Derby du Rhône

Vrijdag, 21 januari 2022 om 22:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:57

Olympique Lyon heeft de Derby du Rhône tegen hekkensluiter Saint-Étienne vrijdagavond in winst omgezet. Les Gones versloegen, zonder groots te spelen, de streekrivaal met 1-0 door een rake strafschop van Moussa Dembélé en boekten daarmee de tweede overwinning op rij. Lyon klimt naar de tiende plaats in de Ligue 1, met 31 punten uit 21 wedstrijden; de club kreeg eerder dit seizoen een punt aftrek, anders stond Lyon nu een positie hoger.

De ontmoeting tussen Peter Bosz en Pascal Dupraz, de trainers van Lyon en Saint-Étienne, betekende een weerzien tussen twee voormalig ploeggenoten van SC Toulon aan het eind van de jaren tachtig. De Nederlandse trainer verving de geschorste Jérôme Boateng door Thiago Mendes, maar sleutelde verder niet aan zijn opstelling ten opzichte van de 0-1 zege op Troyes van zondag. Lyon kreeg al vroeg in de wedstrijd de uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Timothée Kolodziejczak vergreep zich in het strafschopgebied aan Dembélé, die de daaropvolgende penalty zelf benutte door de linkerhoek uit te zoeken.

In de slotfase van de eerste helft voorkwam doelman Paul Bernardoni van Saint-Étienne de 2-0 van Houssem Aouar, waarna collega-keeper Anthony Lopes een goede redding verrichtte op een kopbal van Mahdi Camara. Over het geheel was Lyon de dominante ploeg in de eerste helft, zowel qua balbezit als doelpogingen. In de tweede helft bleef dat het geval: Aouar stuitte vanuit een lastige hoek op Bernardoni en invaller Tino Kadewere gaf te weinig kracht mee aan een schot. Ook Lucas Paquetá liet een kans op de tweede treffer liggen. De thuisploeg slaagde er wel in om Saint-Étienne onschadelijk te maken, waardoor men weer omhoog kan kijken.