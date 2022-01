Heracles diep geschokt door nieuwe informatie: Rai Vloet geschorst

Vrijdag, 21 januari 2022 om 22:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:51

Heracles Almelo heeft Rai Vloet per direct geschorst. Het bestuur en de directie zijn 'diep geschokt over nieuwe informatie die vandaag bekend is geworden' over het door Vloet veroorzaakte noodlottige verkeersongeval op 14 november 2021. In aanloop naar verder onderzoek is Vloet per direct geschorst door zijn werkgever. Donderdag werd al duidelijk dat Vloet voorlopig niet meer aan spelen zou toekomen.

“Naar ons vandaag bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken", zegt algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles. "Beide zijn absoluut onacceptabel. In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken. Op basis van deze nu onjuist gebleken informatie heeft Heracles Almelo tot op heden in goed vertrouwen en als goed werkgever al zijn beslissingen genomen."

"Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten hadden wij vanzelfsprekend, in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen, onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen", legt Toussaint verder uit. "Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan.” Vloet reed samen met een vriend in zijn auto, toen de bestuurder een ongeval veroorzaakte waarbij een vierjarig kind overleed. Een van de twee was onder invloed van alcohol, zo bleek eerder uit een ademanalyse. Heracles zegt dus te hebben geweten dat Vloet had gedronken, maar niet dat hij de alcohollimiet had overschreden.

Na een afwezigheid van anderhalve maand keerde Vloet vorige week terug bij de selectie van Heracles, in afwachting van het politieonderzoek. Aanvankelijk werd gemeld dat Vloet er voorlopig nog niet klaar voor was om wedstrijden te spelen, maar hij maakte afgelopen weekeinde toch deel uit van de wedstrijdselectie voor het uitduel met NEC (0-0). Trainer Frank Wormuth besloot Vloet een halfuur voor het einde in het veld te brengen als vervanger van Sinan Bakis. Het besluit van Heracles en Wormuth om Vloet weer bij de wedstrijdselectie te halen viel bijzonder slecht bij de harde kern, die in een statement op Facebook uithaalde naar de eigen club. Donderdag meldde Heracles dat alle betrokkenen gebaat zijn bij rust en dat Vloet de komende tijd alleen nog zou meetrainen. Nu hij geschorst is, zal ook dat niet gebeuren.