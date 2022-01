FC Volendam glundert na keiharde nederlagen ADO Den Haag en Excelsior

Vrijdag, 21 januari 2022 om 22:04 • Laatste update: 22:15

FC Volendam heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won met 0-1 van MVV Maastricht en zag nummer twee Excelsior met 3-0 verliezen van Jong PSV, na een reeks van acht ongeslagen wedstrijden. Ook het in blakende vorm verkerende ADO Den Haag, dat acht keer op rij had gewonnen, ging hard onderuit: 5-0 bij Roda JC Kerkrade. Volendam heeft een voorsprong van negen punten op Excelsior, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.

MVV Maastricht - FC Volendam 0-1

Twintig minuten voor tijd greep Volendam de leiding. Gelegenheidsverdediger Orhan Dzepar van MVV kopte de bal plots in de voeten van Wahid Ould-Chikh, die dankbaar profiteerde. Het was een pijnlijk moment voor MVV, dat na de pauze juist sterk uit de kleedkamer was gekomen. De thuisploeg zette hoog druk en ontregelde de verdediging van Volendam, dat als favoriet was afgereisd naar Maastricht gezien de stand op de ranglijst. De bezoekers wisten de voorsprong vast te houden en zetten, gezien de nederlagen van Excelsior en ADO, een significante stap richting een mogelijk kampioenschap. De Wijdbroeken evenaarden bovendien hun clubrecord: 21 wedstrijden op rij ongeslagen.

Jong PSV - Excelsior 3-0

PSV scoorde er lustig op los in de laatste twee wedstrijden tegen Almere City (5-1) en VVV-Venlo (1-4), maar miste tegen Excelsior eerst de nodige kansen. Doelman Stijn van Gassel voorkwam een doelpunt van Simon Colyn, zag Ismael Saibari tot zijn opluchting voorlangs schieten en klemde een afstandsschot van Johan Bakayoko. In de tweede helft capituleerde Excelsior alsnog. Na goed voorbereidend werk van Bakayoko zorgde verdediger Fedde Leysen voor de 1-0. Bakayoko maakte er 2-0 van met een laag schot in de linkerhoek vanbuiten het strafschopgebied. De in topvorm verkerende Belg stelde Mo Nassoh daarna in staat om de 3-0 te maken.

Roda JC Kerkrade - ADO Den Haag 5-0

Met een fraai doelpunt opende Benjamin Bouchouari de score in de zesde minuut. Roda JC nam op het middenveld het balbezit over na een onzuivere uittrap van ADO-keeper Luuk Koopmans. De aanval werd opgezet door Bouchouari, die zelf van net buiten het strafschopgebied kon uithalen in de rechterhoek. Roda JC bleef de bovenliggende partij en vergrootte de marge kort na de pauze. Patrick Pflücke stormde richting het strafschopgebied en stelde aan zijn rechterzijde Xian Emmers in staat om te scoren. Ook bij de 3-0 was Pflücke belangrijk, want Koopmans had de bal niet klem na zijn inzet, waardoor Dylan Vente van dichtbij kon afronden. Het vierde doelpunt nam Pflücke zelf voor zijn rekening, waarna Jamie Yayi Mpie de eindstand bepaalde.

De Graafschap - Almere City FC 0-0

De eerste helft kende liefst zeven minuten blessuretijd en dat was volledig te wijten aan een protestactie van supporters. Enkele tientallen fans van De Graafschap kwamen halverwege de eerste helft het stadion binnen en toonden spandoeken waarin ze opriepen om weer publiek toe te laten bij wedstrijden. Gescoord werd er voor de rest niet; De Graafschap werd wel enkele keren dreigend, maar was uiteindelijk onmachtig. Na de pauze haalde de thuisploeg een laag niveau. Almere was dichter bij het openingsdoelpunt dan De Graafschap: Lance Duijvestijn en Thijs van Leeuwen schoten allebei naast uit kansrijke positie. Het was desondanks De Graafschap dat in de blessuretijd de wedstrijd naar zich toetrok. Giovanni Korte werd de held van Doetinchem met een doeltreffende uithaal nadat Joey Konings de bal klaarlegde: 1-0.

FC Den Bosch - FC Eindhoven 0-2

Het gemis van de geschorste Jizz Hornkamp, die op weg is naar Willem II, liet zich gelden bij de thuisspelende club. Uitgerekend Jort van der Sande, ex-speler van Den Bosch, kopte al in de tweede minuut raak: 0-1. In de eerste helft had ook Joey Sleegers kort voor rust kunnen en misschien wel moeten scoren. In kansrijke positie werd hij echter gestuit door de alerte doelman Wouter van der Steen. Na een uur spelen was er volop ongeloof bij Den Bosch. Ryan Leijten namelijk schoot voor open doel op de lat, tot grote opluchting van Eindhoven. De grote misser kwam de thuisploeg duur te staan, want in de counter sloegen de bezoekers keihard toe. De trefzekere Van der Sande bediende Jasper Dahlhaus, die de bal simpel wist binnen te tikken.

Jong AZ - VVV-Venlo 2-0

Myron van Brederode bezorgde het beloftenelftal van AZ de zo gewenste start. De talentvolle aanvaller trok na een kwartier spelen naar binnen, om de bal vervolgens op fraaie wijze in de verre hoek te krullen: 1-0. Jong AZ had het duel in de 27ste minuut al min of meer kunnen beslissen, na een overtreding van VVV-verdediger Simon Janssen in het strafschopgebied. Fedde de Jong wilde het buitenkansje oppakken vanaf elf meter, maar tot zijn afgrijzen vloog de inzet over het doel. De Jong nam tien minuten na rust sportieve revanche op de gemiste strafschop. De middenvelder tikte van dichtbij binnen en Jong AZ liep daardoor verder weg van VVV. Sven Braken had kort daarna een grote kans om de spanning terug te brengen, nadat hij doelman Beau Reus had gepasseerd. Sem Dirks bracht echter redding door de bal voor de doellijn weg te halen. VVV bleef het wel in de slotfase, maar onder meer Nick Venema kwam steeds net tekort om de aansluitingstreffer te produceren.

Jong FC Utrecht - FC Dordrecht 0-4

De bezoekers uit Dordrecht legden in een sterke eerste helft de basis voor de ruime overwinning op de beloftenploeg van FC Utrecht. Toine van Huizen kopte al na vijf minuten raak, wat het startsein was voor een geslaagde avond van de Schapenkoppen. Stijn Meijer tekende in minuut veertien voor de 0-2, nadat de spits een fraaie steekpass goed had beoordeeld. Alle spanning in Utrecht was verdwenen toen de van Antalyaspor gehuurde Ersin Zehir de bal prachtig in de kruising liet verdwijnen. De thuisclub probeerde het nog wel na rust, maar van een comeback was nooit sprake. Integendeel: diep in de blessuretijd vergrootte Feyenoord-huurling Christian Conteh de marge van Dordrecht.

Jong FC Utrecht-keeper Kevin Gadellaa gaat flink in de fout.. ##?? #VoetbalOpVrijdag ?? ESPN pic.twitter.com/T5EHtJBtR4 — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2022

Helmond Sport - TOP Oss 1-3

De ploeg uit Helmond kende nog wel een goede start, met de 1-0 van Dylan Seys na ruim twintig minuten. De aanvaller zag een hoekschop in een keer in het doel verdwijnen. TOP Oss kwam zeven minuten later alweer langszij. Kay Tejan schoot raak na een fraaie combinatie met Jearl Margaritha. Tejan trok na een uur spelen vanaf rechts naar binnen en hij legde de bal vervolgens beheerst in de verre hoek: 1-2. De ontketende Tejan bepaalde de eindstand met 77 minuten op de klok op 1-3, waardoor zijn eerste hattrick in het betaald voetbal een feit is.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 23 15 7 1 25 52 2 Excelsior 22 13 4 5 19 43 3 Jong Ajax 22 13 4 5 16 43 4 FC Emmen 21 13 3 5 17 42 5 ADO Den Haag 22 15 2 5 21 41 6 Roda JC Kerkrade 23 11 7 5 20 40 7 De Graafschap 23 12 4 7 10 40 8 FC Eindhoven 23 11 5 7 12 38 9 Jong PSV 23 9 5 9 7 32 10 NAC Breda 22 7 8 7 5 29 11 VVV-Venlo 23 8 2 13 -9 26 12 FC Den Bosch 23 8 2 13 -17 26 13 Jong AZ 22 7 4 11 -6 25 14 Telstar 22 5 8 9 -17 23 15 MVV Maastricht 23 7 2 14 -21 23 16 Jong FC Utrecht 23 6 4 13 -19 22 17 TOP Oss 22 5 6 11 -10 21 18 Helmond Sport 22 5 5 12 -15 20 19 FC Dordrecht 23 5 5 13 -19 20 20 Almere City FC 23 4 5 14 -19 17