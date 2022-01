‘Xavi schakelt snel na nieuwe drama Ansu Fati en levert twee opties in’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 21:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:36

De vele blessures bij Barcelona zijn Xavi een doorn in het oog. Volgens Sport heeft de trainer er inmiddels bij het bestuur op aangedrongen om nog in deze transferperiode twee aanvallers naar het Camp Nou te halen. Xavi zag Ansu Fati donderdag in het met 2-1 verloren bekerduel Athletic Club uitvallen met een hamstringblessure en de vrees bestaat dat de pas negentienjarige aanvaller maandenlang moet revalideren.

Xavi is volgens bovengenoemde Spaanse krant naarstig op zoek naar een makkelijk scorende centrumspits en een veelzijdige vleugelaanvaller die op beide flanken kan opereren. Voor de positie van spits is Álvaro Morata nog steeds de belangrijkste kandidaat van de Barcelona-coach. De van Atlético Madrid gehuurde aanvaller mag echter alleen vertrekken als Juventus een adequate opvolger weet te vinden in deze transferperiode. Naar verluidt heeft Xavi de naam van Morata in de afgelopen weken geregeld laten vallen bij de clubleiding van Barcelona, al is niet bekend of hij opteert voor een huurdeal of een definitieve transfer.

Juventus zou niet onwelwillend staan tegenover een eerder vertrek van Morata, daar er achter de schermen wordt gewerkt aan een vervanger. Probleem voor Barcelona is nu dat met de komst van de Spaanse spits de salarislimiet wordt overschreden. Hierdoor kan Morata niet worden ingeschreven als selectiespeler. De Catalanen moeten dus eerst enkele spelers van de hand doen. Ousmane Dembélé, die over een aflopend contract beschikt, mag uitkijken naar een nieuwe club. De club is namelijk helemaal klaar met de aanvaller. Dembélé weigert echter om zomaar te vertrekken, zo liet hij donderdag weten in een statement via Instagram.

Xavi zou daarnaast het liefst op huurbasis een vleugelaanvaller aantrekken voor de laatste maanden van dit seizoen. De oefenmeester ziet toekomst in de aanvallend ingestelde linksback Alejandro Baldé, maar ziet hem liever eerst elders ervaring opdoen. Xavi zet nu in op de komst van een winger die ook op rechts uit de voeten kan. Ook in dit geval moet Barcelona eerst ruimte maken in de selectie, voordat er een nieuwe speler kan worden gepresenteerd.

De geruchten rondom Morata hebben geen gevolgen voor Luuk de Jong, die een aantal redelijk voorspoedige weken achter de rug heeft bij Barcelona. Er zijn daarnaast geen aanbiedingen binnengekomen voor de Nederlandse aanvaller, waardoor de kans groot is dat hij gewoon het seizoen afmaakt bij zijn huidige werkgever, ondanks de roep van Xavi om een nieuwe spits. Sport verwacht daarnaast dat Sergiño Dest ook na 1 februari speler van Barcelona is. De rechtsback mag alleen tussentijds vertrekken als er een niet te weigeren bod binnenkomt. Na afloop van dit seizoen gaan alle betrokken partijen de situatie van de reservespeler nog eens goed bekijken.