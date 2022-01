‘Mooi dat Ajax het probeert met Ihattaren, maar moet je niet te vaak doen’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 19:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:29

De eventuele komst van Mohamed Ihattaren naar Ajax wordt uiteraard ook besproken in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Clubwatcher Mike Verweij ziet de samenwerking tussen trainer Erik ten Hag en de middenvelder wel zitten, maar heeft tevens zo zijn bedenkingen. De Ajax-volger verwijst naar de regels omtrent gedrag en fatsoen die gelden in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club. Valentijn Driessen op zijn beurt vindt dat de bal nu echt bij Ihattaren ligt.

"Moeten we niet iets nuchterder zijn met de mythevorming rondom Ten Hag en het weer op het rechte pad brengen van dit soort spelers?", opent presentator Pim Sedee vrijdag het item over de door Ajax begeerde Ihattaren. "Er zullen ook ongetwijfeld spelers zijn die Ten Hag naar Utrecht heeft gehaald waar het niet mee is gelukt, Bilal Ould-Chikh en Chris David", antwoordt Driessen. "Het ligt toch voornamelijk aan de speler zelf. Dat ben ik wel met iedereen eens, dat het uit de speler moet komen. En de trainer kan helpen, maar als het er bij de speler niet inzit, dan komt het er niet uit ook."

"Het is natuurlijk ook wel een dingetje", vult Verweij aan. "Ik vind het mooi hoor, dat ze (Ajax, red.) het gaan proberen met Ihattaren. Maar de jeugdopleiding van Ajax staat ook wel bekend om bepaalde normen en waarden. En hij heeft de laatste tijd natuurlijk niet echt als een prof geleefd. Je moet ook wel heel erg oppassen, wat voor signaal is dit nou naar mijn jeugdopleiding? Halen we nou iemand binnen die een tijdje geleden nog een paar kilo te zwaar was en die eigenlijk bij PSV, wat je van de verhalen hoort, zich ook wel vervelend heeft gedragen?"

"Nogmaals: ik vind het heel mooi en snap ook dat Ten Hag het als uitdaging ziet. Die heeft een gesprek met hem gevoerd en die zal het heilige vuur hebben ontwaard. Want anders haal je hem niet binnen", concludeert Verweij in zijn analyse. "Maar je moet wel oppassen met dit soort dingen. Je moet het ook niet te vaak doen, denk ik." Driessen is blij dat Ihattaren 'wordt opgepakt' door Ajax en Ten Hag. "Zo'n groot talent. Het zou doodzonde zijn als niet alles in het werk wordt gesteld om het uiteindelijk toch te doen slagen. En dat hij uiteindelijk terugkomt op het niveau van bij PSV. En op een nog hoger niveau dan bij PSV."