‘Enorme rotsituatie’ doet zich voor bij Ajax: ‘Tagliafico is gewoon heel boos’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 19:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:41

Het dossier-Nicolás Tagliafico ontwikkelt zich tot een 'enorme rotsituatie' voor Ajax, stelt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De linksback hoeft in Amsterdam niet te rekenen op een vaste basisplaats en zint daarom op een vertrek. Hij staat in de serieuze belangstelling van Napoli, maar vrijdagmiddag zei trainer Erik ten Hag 'zeker te gaan vechten' om Tagliafico binnenboord te houden.

Tagliafico maakte donderdag in bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (9-0 zege) met een afstandsschot de eerste treffer. In de Eredivisie kwam hij dit seizoen slechts tien keer in actie, waarvan acht keer als invaller. "Het wordt binnen Ajax bestempeld als een enorme rotsituatie", vertelt Verweij in de podcast van zijn krant. "Tagliafico wordt bestempeld als een held binnen de club. Vaak is het zo dat Ajax meewerkt aan transfers van spelers die trouw zijn geweest aan de club en goed hebben gepresteerd." De journalist beaamt dat er 'best wel veel' interesse in Tagliafico is: de Argentijn werd al in verband gebracht met Barcelona, Napoli en Olympique Marseille.

Verweij begrijpt echter goed waarom Ten Hag geen medewerking wil verlenen aan een transfer. "Hij heeft maar zeven verdedigers, dus hij wil hem niet kwijt. Lisandro Martínez speelt voor Argentinië en Daley Blind is de jongste niet meer. Als een van die twee spelers iets overkomt, dan heb je Tagliafico nodig", stelt de clubwatcher. "Voor de clubleiding is een verkoop waarschijnlijk wel een optie. Ik denk zelf dat het Russisch roulette is om hem te verkopen." Het standpunt van het kamp-Tagliafico is echter helder. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd van donderdag ging directeur voetbalzaken Marc Overmars in gesprek met zaakwaarnemer Ricardo Schlieper, vertelt Verweij.

"Daarin werd nog eens bevestigd wat Ajax ook al heeft gezien: Tagliafico loopt met de pest in zijn lijf rond bij Ajax en wil weg. Er komt aan het eind van het jaar een groot toernooi aan (het WK, red.). Tagliafico is gewoon heel boos." Ten Hag zei vrijdag dat 'de spoeling heel dun wordt' als Tagliafico deze maand verkast. "Ik merk wel dat het ook voor hem van belang is dat hij aan het spelen komt. Maar soms kom je in zo’n situatie dat je professionaliteit moet betrachten, en dat laat hij altijd zien. Dat heb je ook kunnen zien tegen Excelsior Maassluis, als hij met zoveel passie en drive speelt."