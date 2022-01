Indrukwekkend eerbetoon voor Christian Gyan buiten De Kuip

Vrijdag, 21 januari 2022 om 18:55 • Dominic Mostert

Een groep van circa 1500 supporters en belangstellenden heeft vrijdag op fraaie wijze een laatste eer bewezen aan Christian Gyan. Op het voorplein van De Kuip werd geklapt, gezongen, fakkels afgestoken en een erehaag gevormd voor de (familie van de) oud-speler, die op 29 december 2021 op 43-jarige leeftijd overleed. Feyenoord publiceert via sociale media beelden van het indrukwekkende eerbetoon.

De route tot het voorplein voor de rouwauto met daarin de kist met het lichaam van Gyan liep via de binnenring van het stadion. Daar werden diverse foto’s getoond van de Ghanese publiekslieveling op schildersezels, terwijl door de geluidsboxen wedstrijdcommentaar was te horen van hoogtepunten uit zijn periode bij Feyenoord. Nog indrukwekkender was het eerbetoon op het plein voor De Kuip, waar supporters zich massaal hadden verzameld om Gyan een laatste groet te brengen.

Christian Gyan,

You’ll never walk alone. ?? — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 21, 2022

Aan de buitenzijde van het stadion was een immens spandoek opgehangen. Naast de beeltenis van een biddende Gyan, een voor Feyenoorders karakteristiek beeld voorafgaand aan een wedstrijd, was de tekst ‘voor altijd onze held’ te lezen en waren met de kampioensschaal, de Johan Cruijff Schaal en de UEFA Cup de prijzen afgebeeld die de voormalige verdediger tussen 1996 en 2006 veroverde in De Kuip.

In die periode groeide de Ghanees uit tot een cultheld en grote lieveling van het legioen. Dat was ook de reden dat de familie Gyan in samenspraak met Feyenoord en supportersvereniging FSV De Feijenoorder de supporters de gelegenheid wilde geven voor dit afscheid. Eerder al werd er middels een donatiecampagne voor de familie een bedrag van 147.308 euro opgehaald.

De familie van Gyan liep zelf achter de rouwauto aan door een erehaag aan applaudisserende supporters. In combinatie met de zee aan fakkels zorgde het voor een indrukwekkend eerbetoon. "Zeker toen het ‘Christian Gyan olé olé’ nog een keer luid over het voorplein schalde, wat deed denken aan de vele keren dat dit in een volle Kuip werd gezongen en de Ghanees dankbaar zijn tanden bloot lachte", schrijft Feyenoord via de officiële kanalen.