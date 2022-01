Erik ten Hag: ‘Ik zal er zeker voor vechten om hem te behouden’

Erik ten Hag is niet van plan om Nicolás Tagliafico in de winterse transferperiode te laten vertrekken, zo benadrukte de trainer van Ajax vrijdag op de persconferentie. Tagliafico is meestal bankzitter in Amsterdam en staat in de serieuze belangstelling van Napoli. "Ik zal er zeker voor vechten om hem te behouden", zei Ten Hag op de persconferentie.

De oefenmeester legde uit hoe dat zit. "Met hem erbij hebben we zeven verdedigers. Mocht hij nog gaan, dan wordt de spoeling heel dun. Ik merk wel, dat het ook voor hem van belang is dat hij aan het spelen komt. Maar soms kom je in zo’n situatie, dat je professionaliteit moet betrachten, en dat laat hij altijd zien. Dat heb je ook kunnen zien tegen Excelsior Maassluis, als hij met zoveel passie en drive speelt." Tagliafico maakte in de met 9-0 gewonnen wedstrijd in de TOTO KNVB Beker met een afstandsschot de eerste treffer.

?? Erik ten Hag over hoe om te gaan met 'moeilijk te motiveren spelers' als Mohamed Ihattaren. "Dan gaan ze de juiste stappen in de goede richting zetten." pic.twitter.com/hrXQnwXTwa — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2022

Bij Ajax is David Neres vertrokken naar Shakhtar Donetsk, waarmee er een plek vrijkwam in de gebruikelijke wedstrijdselectie. Die wordt voorlopig opgevuld door de zeventienjarige Amourricho van Axel Dongen, die afgelopen zondag tegen FC Utrecht (0-3 winst) debuteerde. "Er zijn altijd bepaalde posities die moeten worden ingevuld", aldus Ten Hag. "Dat kan van buitenaf, maar Ajax heeft ook een goede jeugdopleiding, dus het kan ook van intern komen." Ajax bracht een bod uit op Steven Bergwijn, maar voorlopig werkt Tottenham Hotspur niet mee aan een transfer.

Ten Hag werd op de persconferentie opnieuw gevraagd naar de belangstelling van Ajax in Mohamed Ihattaren, maar wilde daar wederom niets over zeggen. De coach staat bekend om zijn uitstekende omgang met zogenaamde 'moeilijke' spelers en vertelde in zijn algemeenheid hoe hij dat doorgaans aanpakt. "Ik denk dat het uiteindelijk gaat om duidelijkheid: een bepaalde structuur van werken, waarin ze houvast hebben, waar ze volgens bepaalde normen en waarden leven en leveren. Dan kunnen spelers die het in zich hebben zich ontwikkelen en ontplooien."