Rowen Koot (22) hield De Graafschap van promotie en stopt nu als profdoelman

Vrijdag, 21 januari 2022 om 15:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:44

Rowen Koot moet vanwege een knieblessure noodgedwongen stoppen met voetballen. De pas 22-jarige doelman vervulde vorig seizoen een hoofdrol in de strijd om promotie tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles. Koot mocht zich als keeper van Helmond Sport op de slotdag van de competitie laten zien tegen De Graafschap en beschaamde het vertrouwen van zijn trainer Wil Boessen niet. Doordat De Graafschap tegen Koot niet wist te scoren (0-0), pakte Go Ahead op de laatste speeldag directe promotie naar de Eredivisie.

Omdat eerste doelman Stijn van Gassel Helmond Sport na het seizoen zou verlaten, kreeg Koot van trainer Boessen op de slotdag tegen De Graafschap de kans om zich te laten zien. “Achteraf kan ik terugkijken op de wedstrijd van mijn leven”, vertelt Koot in gesprek met de NOS. “Ik geloof dat ik in totaal zestien reddingen heb verricht. Ongewoon dat je in één wedstrijd zoveel te doen krijgt. Op een gegeven moment voel je: hier gaat niets meer doorheen. Dit is mijn avond en dat blijft ook zo.”

De Graafschap wist dat het met een zege zeker was van promotie naar de Eredivisie, maar met name dankzij het uitstekende optreden van Koot, hield Helmond Sport De Graafschap destijds op een doelpuntloos gelijkspel. De ploeg van trainer Mike Snoei creëerde kans op kans, maar had geen antwoord op de uitblinkende doelman, waardoor Go Ahead Eagles uiteindelijk in plaats van De Graafschap promoveerde. Snoei vergeleek Koot na afloop met een octopus. “Ik had ook wel het gevoel dat ik zes armen had die avond. Alles kwam mijn kant op”, lacht de doelman.

Koot had toen nog niet kunnen bedenken dat hij zijn laatste profwedstrijd gespeeld had. Zijn contract bij Helmond Sport liep af, waarna een proefperiode bij MVV volgde. “Het bestuur kondigde aan dat ze me een aanbieding zouden doen. Maar twee dagen daarvoor verdraaide ik mijn knie op de training en scheurde ik mijn meniscus”, zegt Koot, voor wie het niet zijn eerste knieblessure was. “Ik bleef pijn houden in mijn knie en er bleef veel vocht komen. Op een gegeven moment moet je dan de keuze maken voor je gezondheid.”

De voormalig doelman van Helmond Sport gaat nu door het leven als boodschappenbezorger en het is nog maar de vraag of hij in de toekomst op amateurniveau aan de slag kan. “Het is geen zwart gat, maar wel grijs”, vertelt Koot. “In de pauze tijdens het werk kijk ik soms voetbal. Je mist het, maar je houdt het toch in de gaten. En als je een lege fles terugkrijgt van een klant, schop je hem toch even terug in de bus. Je bent dan toch weer even aan het voetballen.”