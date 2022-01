Oscar bevestigt interesse van Barcelona en doet veel water bij de wijn

Vrijdag, 21 januari 2022 om 15:06

Oscar bevestigt dat Barcelona hem deze maand op huurbasis wil inlijven. De dertigjarige Braziliaan is sinds 2017 verbonden aan het Chinese Shanghai SIPG en zou dolgraag de tijdelijke overstap naar het Camp Nou maken. "Ik ben me ervan bewust dat ik financieel wat moet inleveren", aldus de voormalig middenvelder van Chelsea tegenover TNT Sports Brasil.

Twee weken geleden maakte het Braziliaanse medium al melding van de belangstelling van Barcelona, die nu dus door Oscar zelf bevestigd kan worden. "Barcelona heeft contact opgenomen met mijn zaakwaarnemer om de mogelijkheid te onderzoeken", aldus de 48-voudig international. "Ze weten dat het seizoen in China tot maart loopt." Oscar weet dat zijn gewenste transfer gecompliceerd ligt door de problemen bij Barcelona. "Ik veronderstel dat ze op dit moment het probleem aan het oplossen zijn met de registratie van nieuwe spelers."

Barcelona is er inmiddels in geslaagd om Ferran Torres in te schrijven, maar heeft op dit moment geen ruimte voor nog een aanwinst. "We hebben tot nu toe geen gesprekken gevoerd, nee", aldus Oscar over zijn contact met Barça. "Dat heeft geen zin om te doen zolang Barcelona geen nieuwe spelers kan registreren. Als dat is opgelost, zullen we zien wat we kunnen doen. Het zou een geweldige kans voor mij zijn."

Oscar verdween in 2017 uit het Europese topvoetbal, toen de nummer tien voor een Chinese recordsom van zestien miljoen euro van Chelsea naar Shanghai SIPG vertrok. De Braziliaan heeft er veel voor over om zijn terugkeer op het Europese toneel te maken bij Barcelona, zo geeft hij aan. "We kunnen praten over een constructie waarbij ze me minder betalen", aldus Oscar, die nauwelijks salaris hoeft voor een kans bij Barça. "Ik heb gehoord dat Dani Alves ook voor een soort minimumsalaris is binnengehaald. Maar we moeten eerst wachten tot de problemen met Financial Fair Play zijn opgelost."