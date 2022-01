Slot verwacht Sinisterra en debutant op te nemen in wedstrijdselectie

Vrijdag, 21 januari 2022 om 14:37 • Jeroen van Poppel

Luis Sinisterra keert terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het uitduel van zondag bij NEC, zo is de verwachting van Arne Slot. De trainer van de Rotterdammers weet nog niet of de linksbuiten, die zo goed als hersteld is van een knieblessure, ook in de basis zal starten. ''Ik verwacht wel dat Luis weer bij de groep zit'', begint Slot op de persconferentie.

Sinisterra moest de laatste twee duels van Feyenoord missen. ''Hij heeft deze week weer voor het eerst meegetraind", vervolgt Slot. "Met elkaar gaan we bepalen of wij vinden of hij in staat is om al te kunnen starten. Daar is vandaag een meetmoment voor geweest en ook morgen weer. Luis heeft net als de rest zijn vakantie periode gehad. Daarna is hij er een paar dagen uit geweest. Nu pas deze week traint hij voor het eerst mee. Daar moeten we een weloverwogen keuze voor maken wat verstandig is. Dat is een keuze die ik uiteindelijk maak, maar wel in samenspraak met de speler en de medische staf."

Slot kan in Nijmegen ook beschikken over Patrik Wälemark. De twintigjarige rechtsbuiten, door Feyenoord weggehaald uit Zweden, kampt wel met een lichte trainingsachterstand vanwege vakantie in januari en is daardoor nog niet topfit. "Maar bij de selectie kan hij zeker zitten", stelt Slot. "Als jij in de voorbereiding een week traint ga je in de voorbereiding aan het eind ook vaak een wedstrijd spelen. Alleen nu gaat het ergens om. Of het ook gaat gebeuren weet ik niet. Hij zou, als hij ook morgen goed door de training komt, wel mee kunnen.''

Feyenoord heeft meteen verwachtingen van Wälemark, zo voegt Slot toe. "Patrik is een speler die vanaf het begin af aan zal concurreren voor een basisplaats", aldus de coach, die verwacht dat het minder snel zal gaan voor Cole Bassett. Laatstgenoemde kwam op huurbasis voor een periode van anderhalf jaar over van Colorado Rapids. "Ik denk dat je Cole echt moet zien als een speler die we voor de lange termijn en de breedte hebben gehaald. Het zou kunnen dat hij meteen gaat concurreren voor de basis, maar dan zal hij zich heel snel moeten ontwikkelen. We hopen dat hij dat in onze trainingen zal oppikken."

Bassett zal zich in eerste instantie richten op de positie van Guus Til, terwijl Wälemark zich focust op een rol als rechtsbuiten. Afgelopen zaterdag tegen Vitesse (0-1 zege) vulde Alireza Jahanbakhsh die laatste positie niet overtuigend in bij Feyenoord. "Ik vond Ali niet goed", zegt Slot. "Maar het zou wel heel kort door de bocht zijn om het alleen op Ali te projecteren. Want ik denk dat er heel weinig spelers zaterdag een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik vond dat Ali zowel tegen sc Heerenveen als FC Twente de stijgende lijn te pakken had. Het is een echte buitenspeler, en die hebben wij nodig tegen tegenstanders die heel erg inzakken, wat veel teams de laatste tijd doen."