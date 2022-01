Vrijdag, 21 Januari 2022

Eerste grootmacht haakt af voor Haaland

Arsenal heeft zijn pijlen gericht op Matt Turner. De doelman van New Engeland Revolution moet de vervanger worden van Bernd Leno, die van de clubleiding te horen heeft gekregen dat hij in januari mag vertrekken. (ESPN)

Valencia is dicht bij de contractverlenging van José Gayà. De linksback werd eerder nog in verband gebracht met een transfer naar Barcelona, maar heeft zijn zinnen gezet op een langer verblijf in het Mestalla. (SUPER)

Manchester United is afgehaakt in de strijd om de handtekening van Erling Braut Haaland. The Red Devils richten zich op alternatieve opties nu bekend is geworden dat de spits van Borussia Dortmund de voorkeur geeft aan een zomerse overstap naar Real Madrid. (ESPN) richten zich op alternatieve opties nu bekend is geworden dat de spits van Borussia Dortmund de voorkeur geeft aan een zomerse overstap naar Real Madrid.

Leeds United is bereid om een bod van 24 miljoen euro op Brenden Aaronson uit te brengen. Red Bull Salzburg heeft recent nog een bieding van the Peacocks van achttien miljoen euro op de middenvelder naar de prullenbak verwezen. (The Athletic)

Liverpool ligt op poleposition om Dennis Zakaria binnen te halen. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach kan ook rekenen op interesse van Bayern München en Borussia Dortmund, maar the Reds hebben de beste papieren. (ESPN)