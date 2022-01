Cole Bassett vindt zichzelf zeer vergelijkbaar met basisspeler bij Feyenoord

Vrijdag, 21 januari 2022 om 13:01 • Jeroen van Poppel

Cole Bassett kan niet wachten om te beginnen aan zijn avontuur bij Feyenoord. De twintigjarige Amerikaan werd op huurbasis overgenomen van Colorado Rapids en stelt zich in een interview met het clubkanaal van de Rotterdammers voor. "Wat voor speler ik ben? De speelstijl van Guus Til, die hier speelt, is zeer vergelijkbaar met mij, zou ik zeggen", aldus Bassett.

Bassett is dus een aanvallend ingestelde middenvelder. "En ik kom graag voor het doel om te scoren", aldus de enkelvoudig international, die in december debuteerde voor het nationale elftal. "Maar ook mijn hoge energie is een kwaliteit van me. Ik heb een groot loopvermogen met een hoge intensiteit. Dat zijn de belangrijkste twee dingen. Hopelijk kan ik hier heel veel doelpunten gaan maken."

Feyenoord heeft volgens 1908 een optie tot koop van anderhalf miljoen euro op Bassett, die tot medio 2023 is gehuurd en zichzelf als veelzijdig omschrijft. "Bij Colorado speelden we in veel verschillende formaties", legt hij uit. "Op verschillende posities kunnen spelen zag de trainer als een groot voordeel. Ik heb op beide vleugels gespeeld, en op zes, acht en tien op het middenveld. Ik vind het allemaal leuk, maar ik zie mezelf als een acht of tien. Maar ik speel overal waar de trainer me nodig heeft."

Bassett weet dat de concurrentie bij Feyenoord groot is. "Voor mijn gevoel is dit op dit moment de beste stap die ik kan zetten", zegt de Amerikaan, die 13 goals en 9 assists produceerde in 75 duels voor Colorado Rapids. "Het zal natuurlijk niet makkelijk zijn. We hebben een hele goede selectie, dus het gaat een mooie ervaring worden. Ik kan niet wachten om te kunnen leren van deze mannen." Ook kijkt Bassett uit naar de samenwerking met Arne Slot. "Iedereen spreekt vol lof over de trainer', weet hij. "Ze zeggen allemaal dat hij tactisch heel sterk is. Hij is één van de slimste trainers van Nederland. Ik kijk ernaar uit om met hem te werken."