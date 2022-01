‘FC Porto denkt dat 27-jarige Chancel Mbemba eigenlijk veel ouder is’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 13:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:37

FC Porto wil niet verlengen met Chancel Mbemba vanwege onduidelijkheid over zijn leeftijd. De verdediger beschikt over een aflopend contract en is op papier 27 jaar, maar zou in werkelijkheid 33 kunnen zijn. Volgens de Portugese krant CM heeft Mbemba ten minste vier geboortedata geregistreerd. Het heeft in 2015 al eens geleid tot een klacht bij de FIFA, toen de Congolees de overstap maakte van Anderlecht naar Newcastle United.

Mbemba is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen bij FC Porto, maar de kans dat hij volgend seizoen ook nog in het Estádio do Dragão speelt, is volgens de krant CM klein. De verdediger is na het seizoen transfervrij en de club zou vanwege twijfels over zijn leeftijd niet van plan zijn om het contract van Mbemba te verlengen. De verdediger werd door zijn eerste twee clubs in Congo geregistreerd als een speler die is geboren op 8 augustus 1988.

Toen hij in 2011 de overstap maakte van MK Etanchéité naar Anderlecht, veranderde het geboortejaar in 1994, met behoud van dag en maand. Hij speelde namens Congo in juni 2011 ook een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup. Hier werd zijn geboortedatum echter vermeld als 30 november 1991. CM schrijft dat Mbemba daarnaast onlangs in zijn directe omgeving heeft bekend dat hij uit 1990 komt. Ondanks de onduidelijkheid over zijn leeftijd, hoeft Mbemba over interesse niet te klagen. AC Milan is naarstig op zoek naar een nieuwe centrumverdediger en ziet volgens la Gazzetta dello Sport in de Congolees een welkome versterking.