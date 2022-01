Spaanse pers richt pijlen na bekeruitschakeling op ‘schipbreuk’ Frenkie de Jong

Vrijdag, 21 januari 2022 om 11:01 • Chris Meijer

De Spaanse kranten richten de pijlen na de uitschakeling van Barcelona in de Copa del Rey tegen Athletic Club (3-2 na verlenging) op Frenkie de Jong. De middenvelder had geen basisplaats en werd na een uur spelen door Xavi in de ploeg gebracht, maar kende geen geweldig optreden. AS spreekt zelfs van een ‘schipbreuk’ van De Jong, Marc-André Ter Stegen en Jordi Alba.

De Spaanse krant noemt het optreden van De Jong tegen Athletic ‘onacceptabel’. “Zijn houding was niet optimaal toen hij binnen de lijnen kwam. Hij leed twee keer gevaarlijk balverlies en dat kostte Barcelona bijna twee tegendoelpunten. Het leek erop alsof hij geïrriteerd was door zijn reserverol”, schrijft AS. “Maar hij heeft niet laten zien dat hij onbetwist zou moeten zijn. Het dreigt een nieuw controversieel verhaal te worden bij Barcelona.”

Waar de Spaanse kranten van mening verschillen over Barcelona in het algemeen - enerzijds wordt er gesproken over ‘het project’ van Xavi, anderzijds zouden de Catalanen ‘in een doolhof’ zitten en gelden de problemen waarmee Ronald Koeman kampte als ‘permanent’ - is het oordeel over De Jong unaniem negatief. “Hij kwam in de tweede helft in het veld om het tempo in balbezit te verhogen, maar gaf juist hele gevaarlijke counters van Athletic weg”, stelt Mundo Deportivo. Ook L'Esportiu deelt een onvoldoende uit aan De Jong.

“Het tempo lag erg hoog en hij kon daar niet in meekomen. Hij kreeg een kans, maar leed ook twee keer pijnlijk balverlies”, oordeelt de Catalaanse krant. El Desmarque zag dat De Jong ver van zijn normale niveau zat en ‘ongepaste fouten’ maakte. “Het probleem is dat Frenkie er al uitziet als een veteraan”, stelt Sport. “Opnieuw was hij niet in staat om zijn stempel te drukken op de wedstrijd. Op de positie links op het middenveld had hij weinig invloed op de wedstrijd.”