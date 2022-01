‘Fiorentina krijgt bod van 35 miljoen én man van 35 miljoen op Vlahovic’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 11:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:45

Juventus heeft een eerste bod op Dusan Vlahovic uitgebracht, zo meldt la Gazzetta dello Sport. De 21-jarige spits van Fiorentina moet de nieuwe aanvalsleider van de ploeg van trainer Massimiliano Allegri worden. La Viola bevestigen bij monde van directeur Joe Barone dat ze Vlahovic graag in januari willen verkopen, maar de aanvaller ziet zelf vooralsnog meer in een vertrek in de zomer.

Vlahovic scoort dit seizoen voor Fiorentina aan de lopende band. In 24 wedstrijden was hij tot nog toe goed voor 20 treffers, wat hem concrete interesse van onder andere Arsenal opleverde. De spits stond ook al enige tijd in de belangstelling van Juventus en la Vecchia Signora heeft volgens la Gazzetta dello Sport nu een eerste bod gedaan. Juventus zou een bod van 35 miljoen plus Dejan Kulusevski hebben uitgebracht. De aanvaller speelt sinds januari 2020 voor Juventus, dat hem destijds voor 35 miljoen overnam van Atalanta.

De vraagprijs van Fiorentina ligt echter tussen de 75 en 80 miljoen, waardoor het nog maar de vraag is of beide clubs tot een akkoord weten te komen. Sky Italia meldde eerder deze week al dat de voorkeur van Vlahovic uitgaat naar een zomers vertrek. De spits beschikt nog over een contract tot medio 2023, dat hij weigert te verlengen. Fiorentina-directeur Barone eiste onlangs al duidelijk van zijn sterspeler en vroeg hem om ofwel een contractverlenging te tekenen of te vertrekken.

Mocht Juventus standvastig zijn en jacht blijven maken op Vlahovic, dan krijgt het stevige concurrentie van Arsenal. The Gunners willen de Servische spits ook graag deze maand inlijven, maar over een eerder vermeend akkoord is volgens Barone geen sprake. “Sommige Engelse clubs hebben contact gelegd, maar er is nog geen overeenstemming. We staan ??wel open voor verkoop”, vertelt de directeur tegenover de Italiaanse krant la Nazione.

Vlahovic maakte maandagavond opnieuw grote indruk door tegen Genoa (6-0 winst) na een fantastische aanname koelbloedig af te ronden. De spits zaaide enige verwarring door vervolgens zijn excuses aan te bieden aan het publiek voor een gemiste penalty even daarvoor. Arsenal-fans legden dat op Twitter massaal uit als een afscheidsgroet, maar dat was het dus niet. Vlahovic heeft er dus geen problemen mee om het seizoen bij la Viola af te maken. Fiorentina staat momenteel zesde in de Seria A met 35 punten uit 21 duels.