Sydney van Hooijdonk gaat op huurbasis terugkeren naar Nederland

Vrijdag, 21 januari 2022 om 10:34

Sydney van Hooijdonk staat op het punt om op huurbasis terug te keren in Nederland. De Leeuwarder Courant schrijft dat sc Heerenveen de 21-jarige spits tot het einde van het seizoen gaat huren van Bologna, wanneer de laatste formaliteiten worden afgerond. Van Hooijdonk was al langer in beeld bij de Friezen, die naarstig op zoek waren naar een tweede spits die kan concurreren met Henk Veerman.

Van Hooijdonk had afgelopen zomer al de overstap van NAC Breda naar Heerenveen kunnen maken, maar hij gaf destijds de voorkeur aan een transfer naar Bologna. In Italië kwam hij het afgelopen halfjaar weinig aan spelen toe: Van Hooijdonk speelde in de eerste seizoenshelft 39 minuten, verspreid over 5 officiële wedstrijden. De spits behoorde weliswaar steevast tot wedstrijdselectie van Bologna, maar kwam slechts vijf keer als invaller binnen de lijn en kwam tijdens die optredens niet tot scoren.

Desondanks wilde Bologna hem eigenlijk niet verhuren. “Terwijl ik dat zelf wel graag wilde. In samenspraak met Bologna is nu afgesproken dat ik toch word verhuurd. De komende weken wordt duidelijk wat het gaat worden”, zei Van Hooijdonk vorige maand in gesprek met BN DeStem. In hetzelfde interview achtte hij de kans nog klein dat hij zou terugkeren naar Nederland. “Ik weet niet of ik een terugkeer naar Nederland moet willen. Dan kom ik weer onder een vergrootglas te liggen.”

“‘Als je teruggaat naar Nederland, moet je opboksen tegen allerlei verwachtingen’, zei Thom (Haye, red.). Daar heeft hij gelijk in. In Italië heb ik daar geen last van, omdat niemand mij nog kent”, sprak Van Hooijdonk. Nu lijkt hij dus toch terug te gaan keren op de Nederlandse velden, waar hij eerder namens NAC Breda 23 doelpunten en 4 assists verzorgde in 70 officiële wedstrijden. Zijn contract bij Bologna loopt voorlopig nog door tot medio 2025.