La Repubblica onthult vraagprijs voor De Ligt; drie clubs geïnteresseerd

Vrijdag, 21 januari 2022 om 09:19 • Chris Meijer • Laatste update: 09:50

Matthijs de Ligt wordt in Italië opnieuw in verband gebracht met een vertrek bij Juventus. La Repubblica meldt dat de 22-jarige centrumverdediger aan het einde van het seizoen voor 65 miljoen euro mag worden opgepikt in Turijn. De Italiaanse krant noemt Bayern München, Chelsea en Barcelona op dit moment als de meest concrete gegadigden voor De Ligt.

La Repubblica bestempelt De Ligt als ‘de droom van Xavi’. De entourage van De Ligt zou de afgelopen weken gesproken hebben met een afvaardiging van Barcelona, al moeten de financieel armlastige Catalanen nog wel een manier zien te vinden om de komst van de centrumverdediger te bekostigen. Met Bayern München en Chelsea bestaan er bovendien twee concurrenten die een stuk kapitaalkrachtiger dan Barcelona zijn. Met name Chelsea zou bereid zijn om ver te gaan voor De Ligt.

Bayern München is al langer geïnteresseerd in De Ligt, zo verklapte zaakwaarnemer Mino Raiola vorige maand. “Weet je dat we Matthijs de Ligt bijna naar München hebben gebracht? We hadden heel goede gesprekken. Jammer dat het uiteindelijk niet gelukt is”, zei Raiola. Er wordt gespeculeerd over de toekomst van De Ligt sinds Raiola in september uitsprak dat ‘het niet zeker is dat hij bij Juventus zal blijven’. “Hij is een van de beste centrumverdedigers ter wereld. De mogelijkheid bestaat dat hij Juventus verlaat aan het einde van het seizoen.”

“Naar welke clubs Matthijs kan, die kunnen we allemaal wel bedenken”, voegde Raiola een maand geleden in Studio Voetbal daaraan toe. “Met alle respect, maar dat is niet Fortuna Düsseldorf. Dan moeten we kijken in de zomer hoe de markt en de situatie er sportief gezien uitziet. De Ligt moet zich ook in de speelwijze goed voelen. Zijn die clubs op dat moment in de markt voor een centrale verdediger en hebben ze het budget om hem weg te halen bij Juventus? Dat hoeven geen Premier League-clubs te zijn, dat kan ook Barcelona, Real Madrid of Paris Saint-Germain zijn.”

De Nederlandse verdediger maakte in de zomer van 2019 voor 85 miljoen euro de overstap van Ajax naar Juventus en is dit seizoen na een wisselvallig begin inmiddels weer basisspeler. De verdediger beschikt nog over een contract tot medio 2024, maar kan volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano vanaf de zomer van 2022 voor een gelimiteerd bedrag van 150 miljoen euro vertrekken. Dat bedrag zou nu dus verlaagd zijn, daar Juventus bereid is hem bij een bod van 65 miljoen euro te laten gaan.