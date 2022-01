Vermaelen zet punt achter carrière en heeft nieuwe functie al te pakken

Vrijdag, 21 januari 2022 om 08:25 • Chris Meijer

Thomas Vermaelen staat op het punt om zijn profcarrière te beëindigen, zo melden Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Het aflopende contract van de 36-jarige verdediger bij het Japanse Vissel Kobe werd in december niet verlengd, waarna de opties ‘niet overeenstemden met zijn verlangens’. Vermaelen lijkt direct aan de slag te gaan in een nieuwe functie, want hij heeft het aanbod gekregen om bij de Belgische nationale ploeg als assistent van bondscoach Roberto Martínez aan de slag te gaan.

Vermaelen maakte namens Ajax zijn debuut in het profvoetbal. Na een huurperiode bij RKC Waalwijk speelde de 85-voudig Belgisch international totaal 143 wedstrijden voor de Amsterdammers, met wie hij een landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal won. Arsenal telde in 2009 twaalf miljoen euro neer om hem over te nemen van Ajax, waarna hij via Barcelona en AS Roma in 2019 bij Vissel Kobe terechtkwam. Daar werd zijn aflopende contract nu niet meer verlengd.

De afgelopen tijd meldden zich verschillende clubs bij Vermaelen, ook vanuit België. Daar zaten echter geen opties tussen die hem sportief, privé en financieel konden bekoren. Er werd al langer gespeculeerd over het naderende einde van de profloopbaan van Vermaelen, maar hij heeft nu definitief de knoop doorgehakt. Voor een zwart gat hoeft hij niet te vrezen, want hij gaat direct aan de slag als assistent bij de Belgische nationale ploeg. Die vacature was nog vrij, nadat Shaun Maloney vorige maand werd aangesteld als manager van het Schotse Hibernian.

Bovendien is het niet zeker dat Thierry Henry nog lang bij de Rode Duivels actief blijft, daar zijn naam bij verschillende clubs wordt genoemd. “Neem nu de huidige situatie van Vermaelen die zijn contract heeft uitgedaan in Japan”, zei Martínez in december nog toen hij gevraagd werd naar het project om zoveel mogelijk Belgische internationals hun trainersdiploma te laten halen. “Nu is hij aan het overwegen, als hij zou stoppen, om de volgende dag meteen als trainer te beginnen.”

Vermaelen maakte volgens de Belgische media veel indruk tijdens de trainerscursus. Om die reden voorspelde Kevin De Bruyne bijna twee jaar geleden dat Vermaelen al assistent zou zijn tijdens het afgelopen EK. Daarop was Vermaelen nog als speler actief, maar de voorspelling van De Bruyne lijkt nu wel uit te gaan komen.