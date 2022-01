Vertrek bij Ajax aanstaande? ‘Mijn zaakwaarnemer is er erg druk mee bezig’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 08:07

Danilo deed donderdagavond van zich spreken tijdens het bekerduel tussen Ajax en Excelsior Maassluis (9-0) met vier doelpunten. Het is de vraag waar de toekomst van de 22-jarige Braziliaanse spits ligt, aangezien hij na de komst van Brian Brobbey verder in de pikorde is gezakt. Danilo zegt na afloop van het bekerduel dat zijn zaakwaarnemer momenteel ‘druk bezig’ is.

“Ik ben blij voor het team en ik ben blij dat ik mezelf heb kunnen laten zien. Het past bij de mentaliteit van Ajax om niet snel ergens genoegen mee te nemen en altijd door te gaan voor meer. Dat hebben we gedaan. De meeste kansen die we kregen hebben we afgemaakt. Het had misschien meer kunnen zijn, maar we hebben het goed gedaan”, geeft Danilo te kennen voor de camera van ESPN. De spits speelde dit seizoen tot dusver elf wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor acht doelpunten.

Danilo vindt het niet erg dat Ajax met de van RB Leipzig gehuurde Brobbey een extra spits heeft binnengehaald. “Het is goed. Ajax heeft Brian natuurlijk met een reden gehuurd. Ik moet gewoon mijn ding doen, doorgaan en mezelf laten zien op momenten waarop dat kan. Dat Brian hier is, vind ik goed. Hij kan ons helpen en ik hoop van harte dat hij het goed doet. Dat hij hier is, is goed voor Ajax. Van concurrentie wordt iedereen beter.”

“Ik wil meer scoren”, zo formuleert Danilo lachend zijn doel voor de korte termijn. Zijn naam werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Vitesse, Palmeiras en Hull City. “Dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer over. Hij is er erg druk mee bezig op dit moment en ik kan er niet veel over zeggen. Ik focus me op mijn spel en het maken van doelpunten.”

“Het is een speler die dodelijk kan zijn in de box, dat laat hij hier ook zien. Hij heeft niet heel veel kansen nodig om tot scoren te komen”, zo is trainer Erik ten Hag na afloop lovend over Danilo, die in de slotfase te maken kreeg met kramp. “Hij heeft niet zo heel veel gespeeld en een aantal trainingen moeten missen, in Portugal en bij terugkeer. Het is duidelijk fitheid en gebrek aan wedstrijdritme, hij stond ook op de nominatie om gewisseld te worden. Maar we moesten helaas iemand (Naci Ünüvar, red.) wisselen die er net was ingekomen.”