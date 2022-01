Spaanse pers spreekt van ‘alarma’: Ansu Fati moet veld in tranen verlaten

Vrijdag, 21 januari 2022 om 07:33 • Chris Meijer

Barcelona zal het opnieuw lange tijd moeten stellen zonder Ansu Fati. De negentienjarige vleugelaanvaller verliet donderdagavond na 35 minuten als invaller te hebben gespeeld in tranen het veld tijdens de bekerwedstrijd tegen Athletic Club (3-2 nederlaag na verlenging) met een hamstringblessure. Ondanks dat Barcelona en Xavi zich nog op de vlakte houden over de precieze ernst van de blessure, lijkt Fati opnieuw langere tijd te moeten revalideren.

Fati kwam in het San Mamés na een uur spelen binnen de lijnen als vervanger van Ferran Jutglà. Aan zijn invalbeurt kwam in de zesde minuut van de verlenging een einde, toen hij naar de hamstring greep, in tranen het veld moest verlaten en vervangen werd door Sergiño Dest. Xavi zei na afloop op de persconferentie dat de precieze ernst van de hamstringblessure nog moest worden afgewacht. Ook Barcelona doet in het korte statement over de blessure van Fati geen uitspraken over de duur van zijn afwezigheid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spaanse media spreken echter van een alarma en schrijven dat Fati andermaal langere tijd zal ontbreken. Er wordt rekening gehouden met een revalidatieduur van minimaal vier tot maximaal acht weken. Het betekent voor Fati de derde fysieke tegenvaller in dit seizoen. De viervoudig Spaans international begon de voetbaljaargang met een meniscusblessure. Fati speelde vervolgens vanaf september zeven wedstrijden in LaLiga en de Champions League, alvorens nieuwe knieklachten hem twee weken aan de kant hielden.

Fati had daarna een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo (3-3), maar moest in de rust vervangen worden met een hamstringblessure. Daarmee stond hij tot deze maand aan de kant. De medische staf adviseerde Fati voorzichtig te brengen, waardoor Xavi hem zowel in de Supercopa tegen Real Madrid (2-3 nederlaag na verlenging) als tegen Athletic als invaller binnen de lijnen bracht. Dat heeft een nieuwe spierblessure echter niet kunnen voorkomen.