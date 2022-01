‘Ik hoor hele goede berichten over hem, ook van spelers van Ajax’

Vrijdag, 21 januari 2022 om 07:15 • Laatste update: 07:50

Jay Gorter maakte donderdagavond tijdens de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (9-0 overwinning) zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Ajax. De 21-jarige doelman moest het na zijn komst van Go Ahead Eagles in de eerste seizoenshelft stellen met optredens in Jong Ajax en hij geeft toe dat het soms lastig was om even een pas op de plaats te maken. Tegelijkertijd heeft Gorter geen moment spijt gehad van zijn overstap naar Ajax.

“Ik hoopte de nul te houden. Dat is gelukt én we hebben een grote overwinning geboekt”, jubelt Gorter voor de camera van ESPN. De doelman was vorig seizoen basisspeler bij het gepromoveerde Go Ahead Eagles, maar moest dit seizoen tot dusver zijn speelminuten maken in Jong Ajax. “Het was even wennen na mijn transfer. Een pas op de plaats is altijd lastig. Vorig seizoen was ik een belangrijke speler, maar voor een jonge jongen is het goed dat je het niet altijd even makkelijk hebt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ajax heeft mij niet voor niets gehaald, maar ik moest op nul beginnen, mezelf weer laten zien”, gaat Gorter verder. “Uiteindelijk is me dat toch goed af gegaan. Ik werk hard, ontwikkel me goed en dit debuut is een beloning. Ajax heeft een plan met mij en ze weten wat ik kan. Ik wil me ook hier laten zien. Ik speelde vorig seizoen nog in de Keuken Kampioen Divisie en nu bij één van de topclubs in de wereld.”

Gorter hoopt op termijn eerste doelman te kunnen worden bij Ajax, maar zegt het tegelijkertijd rustig te bekijken. “Ik hoef niet te haasten. Ik ben nog jong voor een keeper. Ik hoorde maandag dat ik mocht spelen en daar was ik heel blij mee. Misschien komt er nog een volgend potje aan. Ik zou heel graag meer wedstrijden in Ajax 1 spelen, maar laat mij eerst maar van mijn debuut genieten.” Ajax-trainer Erik ten Hag geeft na afloop te kennen dat er geen vaste afspraken bestaan over wie er in het bekertoernooi keept. "We bekijken dat van ronde tot ronde. We willen alle prijzen winnen en we zullen kijken wat we doen als de weerstand hoger wordt."

In de studio van ESPN klinken positieve geluiden over Gorter. "Hij begon bij Jong Ajax met een aantal foutjes... inspeelmomentjes, een beetje overmoedig. Maar de laatste maanden is hij eigenlijk heel stabiel”, zo oordeelt Marciano Vink. “Ik vind hem een keeper met een mooie stijl. Ik houd daar wel van als je iets van bravoure hebt en de ballen ook in durft te spelen. Hij doet het gewoon goed. Hij heeft cruciale reddingen, want ze winnen vaak 1-0 of 2-0, en dan staat hij er wanneer hij er moet staan."

Arnold Bruggink stipt het voordeel aan van het feit dat Jong Ajax actief is in de Keuken Kampioen Divisie. "Dat is wat nu kan bij Ajax... Deze jongen zou zich natuurlijk in de Eredivisie heel goed kunnen ontwikkelen. Ze hadden hem dus kunnen verhuren, maar nu kan hij bij Ajax ook gewoon in Jong spelen. Ze kunnen hem heel dichtbij houden, dat snap ik wel, maar Jong Ajax is natuurlijk niet meer genoeg voor hem. Hij is heel nederig op dit moment, maar hij moet wel ook door, ook voor zichzelf. Ik ben heel benieuwd naar volgend seizoen. Ik hoor hele goede berichten over hem, ook van spelers van Ajax. Ik neem aan dat hij volgend jaar Pasveer voorbij wil."