Oussama Idrissi laat Sevilla na Ajax voor de tweede keer tijdelijk achter zich

Vrijdag, 21 januari 2022 om 06:57 • Chris Meijer • Laatste update: 07:18

Oussama Idrissi heeft Sevilla voor de tweede keer op huurbasis verlaten. De 25-jarige vleugelaanvaller werd vorig seizoen door de Spaanse club verhuurd aan Ajax en maakt nu het seizoen af bij Cádiz, de huidige nummer negentien van LaLiga. Idrissi - door Sevilla in de zomer van 2020 voor twaalf miljoen euro overgenomen van AZ - kwam in de eerste seizoenshelft bij Sevilla nauwelijks aan spelen toe.

De teller dit seizoen voor Idrissi staat voorlopig op 245 speelminuten, verspreid over zeven wedstrijden. De aanvaller had totaal vier keer een basisplaats en leverde één assist, maar deze maand zakte hij door de komst van Jesús Manuel Corona verder in de pikorde bij Sevilla. De Mexicaanse vleugelspeler werd voor drie miljoen euro overgenomen van FC Porto en dat zorgde ervoor dat het uitzicht op speelminuten bij Sevilla voor Idrissi praktisch verdween.

Idrissi werd afgelopen zomer gelinkt aan Club Brugge en een niet nader genoemde Nederlandse club, maar was vastbesloten om voor zijn kans bij Sevilla te gaan. Dat ondanks dat trainer Julen Lopetegui hem in juli al zou hebben medegedeeld dat er voor hem geen toekomst zou zijn bij het eerste elftal. Toen werd er door El Desmarque gemeld dat Idrissi alsnog open zou staan voor een (tijdelijk) vertrek als in augustus zou blijken dat er weinig speeltijd in het verschiet zou liggen.

Het kwam afgelopen zomer niet van een vertrek, maar nu heeft Idrissi Sevilla alsnog tijdelijk achter zich gelaten. Het is de tweede huurperiode, nadat hij de tweede helft van vorig seizoen doorbracht bij Ajax. Een doorslaand succes werd die periode niet, want hij speelde in Amsterdam slechts 285 minuten verspreid over 14 wedstrijden en leverde daarin geen doelpunten of assists. Het contract van Idrissi bij Sevilla loopt nog door tot medio 2025 en eerder werd gemeld dat men een zo groot mogelijk deel van de aan AZ betaalde transfersom wil terugverdienen bij een definitief vertrek.