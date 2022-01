Barcelona klaar in Copa del Rey na strafschop van Athletic in minuut 105+1

Vrijdag, 21 januari 2022 om 00:04 • Dominic Mostert

De Copa del Rey krijgt dit seizoen een nieuwe winnaar. Titelverdediger Barcelona is donderdagavond in de achtste finale uitgeschakeld door Athletic Club, dat vorig seizoen nog verloor van Barcelona in de eindstrijd. In de blessuretijd van de reguliere speeltijd sleepte de ploeg van Xavi ternauwernood een verlenging uit het vuur, maar daarin deed een strafschop Barcelona de das om. Na de uitschakelingen in de Supercoppa, Champions League en de titelstrijd volgde zodoende een nieuwe domper voor Barça.

Barcelona moest het stellen zonder Memphis Depay (hamstringblessure) en Luuk de Jong (schorsing), terwijl Frenkie de Jong op de bank begon. Pedri kreeg de voorkeur boven De Jong, die wellicht zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Vorige week in de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid werd De Jong in de pauze al afgelost door Pedri; de international van Oranje krijgt de laatste tijd veel kritiek op zijn spel. Ten opzichte van het Supercopa-duel ontbrak verder Ousmane Dembélé op het startformulier. De Fransman heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen en heeft daarom een speelverbod gekregen. Ez Abde was links in de voorhoede zijn vervanger.

Athletic kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Nico Williams sprintte aan de rechterflank met de voet aan de bal. Hij was Jordi Alba de baas en verstuurde een lage breedtepass richting Iker Muniain, die een schitterend, indraaiend en diagonaal schot in de rechterbovenhoek afvuurde. De gelijkmaker van Ferran Torres was enigszins vergelijkbaar. De aanvaller ontving de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied van Sergio Busquets en krulde de bal op onberispelijke wijze in de verre rechterbovenhoek. Athletic was in de eerste helft veel nadrukkelijker op zoek naar doelpunten. Het aantal doelpogingen was tien om één in de eerste 45 minuten, maar toch was 1-1 de ruststand.

Ook na de rust hing de 2-1 nadrukkelijker in de lucht dan de 1-2. Het duurde tot minuut 86 voordat Athletic zichzelf daadwerkelijk beloonde. Uit een vrije trap vanaf de linkerflank gaf Muniain een harde voorzet richting de tweede paal, waar Álex Berenguer tegen Marc-André ter Stegen kopte. In de rebound werkte Iñigo Martínez de bal met kunst-en vliegwerk binnen. Barcelona had na de pauze nog geen enkel schot op doel afgevuurd en leek zich te moeten opmaken voor de uitschakeling, maar in de blessuretijd sleepte Pedri een verlenging uit het vuur. In het chaotische strafschopgebied waagde Dani Alves een omhaal, waarmee hij de bal op een presenteerblaadje bezorgde bij Pedri: 2-2.

WE GAAN VERLENGEN! ??

Pedri maakt er in de absolute slotfase gewoon 2-2 van ????#ZiggoSport #CopaDelRey #AthleticBarca pic.twitter.com/sJ9lK8eeaX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 20, 2022

Overigens stonden Pedri en De Jong toen samen op het veld, want de Nederlander was na een uur ingevallen voor Gavi. In de blessuretijd van de eerste helft van de verlenging kwam Athletic voor de derde keer op voorsprong, ditmaal na een penalty. Alba kreeg de bal tegen de arm na een voorzet van Williams, waarna Muniain vanaf elf meter hard uithaalde door het midden. Een gelijkmaker van Ferran werd afgekeurd wegens buitenspel, waarna Barcelona niet meer in de buurt kwam van het afdwingen van een strafschoppenserie.