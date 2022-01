Door kanker getroffen invaller Devin Plank loopt door erehaag Ajax: ‘Heel mooi’

Donderdag, 20 januari 2022 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:46

Voor Devin Plank had de avond ondanks de kansloze bekeruitschakeling van zijn ploeg Excelsior Maassluis op bezoek bij Ajax (9-0) een feestelijk tintje. De twintigjarige centrumspits onderging de afgelopen acht maanden chemokuren en operaties nadat een kwaadaardige tumor in zijn kuitbeen werd ontdekt. Plank herstelde van zijn ziekte, maakte woensdag zijn rentree als invaller en kreeg een erehaag van de spelers van beide ploegen. "Heel mooi", zei Plank kort na afloop voor de camera van ESPN.

Plank kreeg in februari 2021 plotseling te maken met kuitklachten. Aanvankelijk werd gedacht aan een klein breukje, maar het bleek dus een kwaadaardige tumor. Zware behandelingen en een lang revalidatietraject volgden, donderdag mocht hij dus zijn rentree maken door Excelsior Maassluis, dat uitkomt in de Tweede Divisie. "Voor mij was het zeker weten een mooi moment", aldus Plank. "Ik ben blij dat ik nog even mocht invallen."

Fantastisch gebaar: spelers Ajax en teamgenoten Excelsior Maassluis maken een erehaag voor de terugkerende Devin Plank ?? pic.twitter.com/CFW22K6o2R — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2022

Dat hij mocht warmlopen gaf Plank nog niet direct het signaal dat hij er ook in zou komen. "Wij moeten altijd om de vijf minuten warmlopen. Ik dacht: nou, dan ben ik in ieder geval nog een beetje warm. Voor de wedstrijd dacht ik dat ik misschien een paar minuutjes zou krijgen. Maar tijdens de wedstrijd dacht ik dat het moeilijk werd omdat we al vier keer hadden gewisseld." Plank was opvallend nuchter onder zijn rentree. "Ik denk dat de emoties morgen komen", aldus de jonge aanvaller. "Ik denk dat de spanning er nu nog op zit. Ik ben er vrij nuchter onder, inderdaad." Het was voor Plank mooi dat ook de spelers van Ajax meededen aan de erehaag. "Ja, het was een mooi moment. Wat het met me doet? Mooi. Ja, leuk, haha."

Plank is nog niet waar hij wil zijn qua fitheid. "De komende periode ga ik keihard trainen, zowel in de sportschool als op het veld. Ik ben er elke dag mee bezig om terug te komen. Ik hoop zo snel mogelijk weer veel minuten te maken." Een stunt zat er voor Excelsior Maassluis geen moment in tegen Ajax. "Ja, ik weet niet in de hoeveelste minuut het eerste doelpunt viel (de tiende, red.), maar die hoop was al vrij snel weg", gaf Plank toe. "Maar het was op zich wel een leuke wedstrijd, denk ik."