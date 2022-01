Danilo geeft met vier doelpunten teken van leven bij ruim winnend Ajax

Donderdag, 20 januari 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

Ajax heeft zich donderdagavond moeiteloos bij de laatste acht van de TOTO KNVB Beker gevoegd. De Amsterdammers, die begonnen met negen nieuwe namen, scoorden er lustig op los tegen Excelsior Maassluis: 9-0. Danilo kreeg tegen de ploeg uit de Tweede Divisie een kans in de basis en liet zich met vier doelpunten het meest gelden. Opvallend was dat Amourricho van Axel Dongen op links de voorkeur kreeg boven Mohamed Daramy, die als invaller wel twee keer scoorde.

Bij Ajax begonnen slechts twee spelers die afgelopen zondag ook startten tegen FC Utrecht (0-3 winst): dat waren Jurriën Timber en Antony. Jay Gorter maakte onder de lat zijn debuut, terwijl Devyne Rensch en Nicolás Tagliafico op de backposities een kans kregen om zich te bewijzen. Perr Schuurs nam het centraal achterin over van Lisandro Martínez. Youri Regeer en Kenneth Taylor waren de controlerende middenvelders, terwijl Davy Klaassen op tien stond. Danilo nam de spitspositie over van Brian Brobbey, die twee keer scoorde tegen Utrecht. Amourricho van Axel Dongen en Antony zijn de vleugelspitsen.

De vele nieuwelingen in de ploeg leken zich te willen bewijzen aan Ten Hag, want Ajax begon vlijmscherp en nam na negen minuten de leiding. Tagliafico kreeg de eerste treffer met een fraai schot van afstand op zijn naam: 1-0. De Amsterdammers kregen in de twintigste minuut een makkelijk gegeven strafschop, toen Van Axel Dongen licht werd geduwd. Danilo benutte de buitenkans van elf meter: 2-0. De Braziliaanse spits profiteerde luttele minuten later van goed voorbereidend werk van Rensch en Van Axel Dongen en schoot de 3-0 binnen.

Antony had in de 37ste minuut geen moeite om langs zijn tegenstander te snellen, waarna zijn lage voorzet simpel werd ingetikt door landgenoot Danilo: 4-0. Nog voor rust maakte Regeer er met een droge knal van zeventien meter 5-0 van. Na rust ging Ajax rustig door en maakte Danilo eveneens van een meter of zeventien zijn vierde van de avond: 6-0. Daarna was Steven Berghuis in het strafschopgebied niet zelfzuchtig en gunde de aanvaller een niet te missen intikker aan mede-invaller Kristian Hlynsson: 7-0.

Ook de ingevallen Mohamed Daramy deed een duit in het zakje: de linkerspits kon rustig het strafschopgebied in dribbelen en de bal in de verre hoek plaatsen: 8-0. Daramy kon ook de 9-0 binnentikken, nadat de Deen de bal onderschepte in de verdediging van Excelsior Maassluis en doelman Jean-Paul van Leeuwen omspeelde. Vlak voor tijd ging de aandacht uit naar de twintigjarige Excelsior Maassluis-invaller Devin Plank, die de afgelopen acht maanden chemokuren en operaties onderging nadat een kwaadaardige tumor in zijn kuitbeen werd ontdekt. Hij maakte zijn rentree op het voetbalveld en kreeg een erehaag van de spelers van beide ploegen.