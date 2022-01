Liverpool ten koste van Arsenal naar finale; bizarre rode kaart Partey

Donderdag, 20 januari 2022 om 22:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:41

Liverpool heeft zich donderdagavond ten koste van Arsenal geplaatst voor de finale van de EFL Cup. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won met 0-2 in Londen, na het 0-0 gelijkspel van vorige week voor eigen publiek. Arsenal beëindigde het duel met tien man, omdat Thomas Partey twee gele kaarten ontving. De middenvelder was nota bene in minuut 74 ingevallen en werd in zowel minuut 87 als 90 op de bon geslingerd. In de finale neemt Liverpool het op tegen Chelsea, dat te sterk was voor Tottenham Hotspur. De wedstrijd vindt op zondag 27 februari plaats op Wembley.

Arsenal trad aan met drie wijzigingen in de opstelling ten opzichte van de eerste ontmoeting. Granit Xhaka was geschorst na zijn rode kaart van vorige week en werd vervangen door Martin Ödegaard. Verder maakte Eddie Nketiah plaats voor Emile Smith Rowe en nam Takehiro Tomiyasu de positie van de geblesseerde Cédric Soares in. Ook trainer Jürgen Klopp van Liverpool voerde drie wijzigingen door. Onder de lat kreeg Caoimhin Kelleher verrassenderwijs de voorkeur boven Alisson Becker, terwijl Curtis Jones en Kaide Gordon speelden in plaats van James Milner en Takumi Minamino.

In de eerste tien minuten hanteerde Arsenal een hoog tempo in de jacht op een vroeg openingsdoelpunt. Alexandre Lacazette was zeer dreigend uit een vrije trap, net buiten het strafschopgebied, maar Kelleher tikte de bal tegen de lat aan. Aan de overzijde werd een treffer van Joël Matip na voorbereidend werk van Andy Robertson en Fabinho afgekeurd wegens buitenspel, alvorens Liverpool een geldig doelpunt maakte. Diogo Jota stoomde op vanaf de linkerflank, liet Tomiyasu zijn hielen zien en dartelde door richting het strafschopgebied. Vanaf de rand van het zestienmetergebied raakte hij de bal niet overtuigend, maar doelman Aaron Ramsdale stond verkeerd gepositioneerd: 0-1.

Na het doelpunt was Arsenal van slag. The Gunners kwamen niet meer in het goede ritme van de openingsfase en konden Liverpool in het restant van de eerste helft niet meer in de problemen brengen. Kort na de pauze schoot Lacazette onder druk van Virgil van Dijk over, waarna Gordon een grote kans liet liggen namens Liverpool: Jota was te snel voor Ben White aan de linkerflank en gaf een lage voorzet aan Gordon, die te weinig controle kreeg over zijn schot. Er bleven mogelijkheden aan weerszijden voorbijkomen. Na een corner van Trent Alexander-Arnold kopte Ibrahima Konaté op de paal na een klein uur spelen; Smith Rowe had het vizier niet op scherp toen hij een schietkans kreeg.

Elf minuten voor tijd trok Liverpool de wedstrijd naar zich toe. Gabriel Martinelli verloor de bal op het middenveld, waarna Alexander-Arnold vanaf de middenlijn een lange bal verstuurde richting Jota. Hij zette de spits prompt voor het doel; Jota wipte de bal behendig over Ramsale. In eerste instantie gebaarde de grensrechter dat er sprake was van buitenspel, maar na het analyseren van de videobeelden keerde videoscheidsrechter Darren England de treffer goed. Daarmee verdween het laatste beetje hoop bij Arsenal, dat de laatste kans op eremetaal dit seizoen in rook zag opgaan. De rode kaart van Partey wierp een nog grotere schaduw over de wedstrijd; hij maakte zijn rentree nadat hij twee dagen geleden nog actief was op de Afrika Cup met Ghana, maar ontving gele kaarten voor tackles op Nico Williams en Fabinho.