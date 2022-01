Mali pakt groepswinst; Afrika Cup-debutant ongeslagen naar volgende ronde

Het speelschema voor de knock-outfase van de Afrika Cup is rond. Mali, Gambia en Tunesië waren alledrie al verzekerd van een plek in de volgende ronde, maar moesten onderling nog uitmaken wie er op plek één, twee en drie zouden eindigen. Eerstgenoemde kroonde zich met een 2-0 overwinning op Mauritanië tot groepswinnaar; Gambia zegevierde met 1-0 over Tunesië en legde beslag op de tweede plek.

Mali - Mauritanië 2-0

Mali kende een bliksemstart in het Japoma Stadium. Na slechts 94 seconden trok Moussa Doumbia de bal laag voor op Massadio Haïdara, en de linksback van RC Lens liep binnen voor de 1-0. Het team van Mohamed Magassouba maakte ook daarna duidelijk voor de groepswinst te willen gaan. Een vrije trap van Adama Noss Traoré miste de rechterbovenhoek maar net; een poging van Ibrahima Koné kon worden gekeerd door Boubacar Diop. Ook Mauritanië kreeg in het eerste halfuur nog enkele kansen op de gelijkmaker. De kopbal van Oumar Camara miste net wat precisie, waar de poging van Guessouma Fofana Ibrahim Mounkoro op zijn pad vond.

Het laatste kwartier van de eerste helft verliep redelijk bloedeloos. Direct na rust was het echter weer raak. Doumbia versierde een strafschop; Aly Abeid was de schuldige. Koné ging achter de bal staan en schoot het buitenkansje met links snoeihard in de rechterhoek: 2-0. Mauritanië, dat nog geen punt gepakt had in Groep F, leek het wel te geloven. Het land probeerde het nog wel via enkele afstandsschoten, maar liet het aanvallen aan Mali. Dat liet de schade echter beperkt. Mali wacht daardoor een ontmoeting met Equatoriaal-Guinee in de volgende ronde.

Gambia - Tunesië 0-0

De eerste 42 minuten van Gambia - Tunesië waren er een paar om snel te vergeten. Elke poging ketste óf af op een tegenstander, óf zeilde ergens de tweede ring in. De enige serieuze mogelijkheid kwam van Hamza Rafia, met 35 minuten op de klok. De middenvelder van Standard Luik mikte de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied net naast. Aíssa Laïdouni zag nog een halve poging gered worden door Baboucarr Gayé, voordat de hel losbrak. Gambia-captain Pa Modou Jagne vloerde Seifeddine Jaziri binnen de zestienmeter en zag de scheidsrechter naar de stip wijzen. Jaziri ging zelf achter de bal staan, maar zag Camarr tot zijn ongenoegen de inzet keren.

Zes chaotische minuten volgden, met kansen voor beide landen en de rode kaart voor Farouk Ben Mustapha als absolute hoogtepunt. De 0-0 stond echter bij rust nog steeds op het scorebord. Na de hervatting was het weer pover wat de landen lieten zien. Barrow baarde in de 47ste minuut nog opzien door tegenstander Hamza Mathlouti met een opzichtige schwalbe een kaart aan te smeren, maar daar bleef het lang bij. Diezelfde Barrow jaagde een kwartier voor tijd nog wel een vrije trap op de paal, waarna het duel echter lang op een doelpuntloos einde leek af te stevenen. Ablie Jallow besloot anders: de middenvelder kegelde in de absolute slotseconden de 1-0 binnen.