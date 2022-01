Uitgerekend Hazard laat Real Madrid in verlenging ontsnappen aan blamage

Donderdag, 20 januari 2022 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:34

Real Madrid is donderdag ontsnapt aan uitschakeling in de Copa del Rey. Het ging voor de ploeg van Carlo Ancelotti bijna mis op bezoek bij Elche, de nummer vijftien van LaLiga, toen Marcelo in de verlenging rood kreeg en Real ook nog met 1-0 achter kwam. Isco en Eden Hazard, twee invallers die dit seizoen nauwelijks nog een rol van betekenis spelen in Madrid, wisten het tij in de tweede helft van de verlenging alsnog te keren: 1-2 winst.

Real reisde af zonder aanvoerder Karim Benzema en doelman Thibaut Courtois. Laatstgenoemde ontbrak wegens privé-redenen, zo gaf Ancelotti woensdag aan. De meeste gebruikelijke basisspelers begonnen, op een aantal namen na: Andriy Lunin stond onder de lat en Marcelo begon als linksback; Nacho begon centraal achterin naast David Alaba als vervanger van de geschorste Éder Militão. Eduardo Camavinga en Federico Valverde kregen een kans op het middenveld, terwijl Luka Jovic de plek van Benzema in de spits overnam.

???????? en 1-0 Elche! ?? Marcelo haalt in de verlenging een doorgebroken speler onderuit, krijgt rood, en uit de vrije trap valt uiteindelijk de goal voor Elche! ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/pOL9EBa6WH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 20, 2022

Het meest opwindende moment uit de eerste helft ontstond in de tiende minuut, toen Elche op voorsprong leek te gaan komen. Lucas Pérez was Marcelo te slim af en zette vanaf de achterlijn voor, waarna Guido Carrillo van heel dichtbij en tot verbijstering van het thuispubliek de lat raakte. Real had daarna het initiatief, maar het ging de Madrilenen niet makkelijk af. Toch volgden op slag van rust twee goede kansen: Camavinga schoot van twaalf meter op doelman Axel Werner, terwijl een poging van Vinícius Júnior bij de tweede paal voorbij ging aan Lucas Vázquez.

Na rust slaagde Real er in ieder geval in om Elche niet nóg een grote kans te bieden, maar de Koninklijke creëerde zelf ook niet veel tegen de nummer vijftien van LaLiga. Casemiro zag een schot van grote afstand weggetikt worden door Werner, terwijl Vinícius er in de slotfase van wat dichterbij ook niet in slaagde om de doelman te verrassen.

Real Madrid zet al snel orde op zaken! ?? Het staat weer gelijk via Isco: 1-1 ??#ZiggoSport #CopaDelRey #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/KFTMW44Ir8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 20, 2022

Er volgde een verlenging, waarin Raúl Guti namens Elche een gevaarlijke vrije trap afvuurde, die door Lunin werd weggeduwd. In de 101ste minuut haalde Marcelo de doorgebroken Tete Morente neer, waarna de aanvoerder van Real met rood van het veld werd gestuurd. De vrije trap die volgde werd door Gonzalo Caicedo eerst in de muur geschoten. De verdediger kreeg een rebound en zag die fortuinlijk via het blok van Dani Ceballos binnenvallen: 1-0.

Real wist in de tweede helft van de verlenging in ondertal op gelijke hoogte te komen dankzij invaller Isco, die enigszins gelukkig een mislukt schot van Ceballos verlengde: 1-1. Ook Hazard was in de 91ste minuut het veld ingekomen en de Belg bracht Real in de 116de minuut op voorsprong. Hazard werd gelanceerd door Alaba, omspeelde de ver uitgekomen Werner en schoot de bal in het lege doel. Elche leek in de allerlaatste minuut weer op gelijke hoogte te komen, maar de intikker van Fidel werd afgekeurd vanwege buitenspel van een ploeggenoot die op de grond hinderlijk in buitenspelpositie lag.