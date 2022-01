Gakpo en Ten Hag reageren op mogelijke transfer van Ihattaren naar Ajax

Donderdag, 20 januari 2022 om 21:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:19

Erik ten Hag kan weinig kwijt over de mogelijke transfer van Mohamed Ihattaren naar Ajax. De negentienjarige aanvallende middenvelder lijkt de overstap te maken van Juventus, nadat hij een goed gesprek met Ten Hag voerde. Voor de camera van ESPN zegt de trainer dat hij pas over Ihattaren wil spreken als er inderdaad sprake is van een transfer.

"Niks", reageert Ten Hag vlak voor de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis op de vraag wat hij kan loslaten over de transfer. "Laten we het over Excelsior hebben. Wij praten nooit over transfers. Er zijn zoveel spelers die met ons in verband worden gebracht of spelers van ons die in de belangstelling staan. Als we iets te melden hebben, dan doen we het. Dus laten we het over de wedstrijd hebben." Op dit moment kan de oefenmeester simpelweg niets over Ihattaren zeggen, geeft hij aan. "Als hij een speler van Ajax is, kun je me er alles over vragen. Zover is het niet."

Erik ten Hag wil niets kwijt over de mogelijke komst van Mo Ihattaren naar Ajax ?? "Als we iets te melden hebben dan doen we dat" pic.twitter.com/61IrCrU5Kd — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2022

Ook in de studio van ESPN was de mogelijke stap van Ihattaren donderdagavond onderwerp van gesprek. Volgens Marciano Vink hangt de slagingskans af van de instelling waarmee het talent naar Amsterdam komt. "Accepteert hij dat hij rustig gebracht wordt via Jong Ajax? Dan zou het kunnen werken. Wanneer hij denkt dat hij dezelfde status heeft als hij ooit heeft gehad onder Van Bommel, dan is het een verloren zaak. Dan kan ik je ook vertellen: dan is Ajax veel harder dan PSV ooit zal zijn."

Ihattaren vertrok afgelopen zomer van PSV naar Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Voor die club kwam Ihattaren nooit uit. Zijn voormalig ploeggenoot Cody Gakpo hoopt dat de jongeling zijn carrière nieuw leven kan inblazen, ook als dat bij Ajax is. "Nee, ik heb vandaag geen contact met Mo. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ikzelf hoop dat hij gewoon lekker aan voetballen toekomt. Jammer dan als hij naar onze concurrent gaat, maar dat zijn de keuzes die hij zelf moet maken", vertelt Gakpo na de zege van PSV op Telstar (2-1).

Gakpo werd aan het begin van de tweede helft binnen de lijnen gebracht. Hij speelde langer dan gedacht, omdat PSV het lastig had. "Als de trainer me nodig heeft, dan moet ik er staan. Hij bracht me in de rust. Ik wil graag spelen, dus het liefst zou ik de hele wedstrijd spelen. We creëerden meer kansen in de tweede helft, maar ze moeten er wel in." Ook analist Kees Kwakman zag PSV in de tweede helft beter spelen. "Gakpo is gewoon top: hij gaat meteen acties aan. In de keuzes die hij maakt is hij misschien wat te zelfzuchtig, Eran Zahavi was een keer boos op hem toen hij de bal niet kreeg, maar er gaat zoveel dreiging van uit. Het is een wereld van verschil als hij meedoet."