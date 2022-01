Noodklok luidt voor Frenkie de Jong bij bekendmaking basisopstelling

Donderdag, 20 januari 2022 om 20:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:08

Frenkie de Jong zou zijn basisplaats bij Barcelona definitief kwijt kunnen zijn. Xavi heeft geen plaats voor de 24-jarige middenvelder in de ogenschijnlijk sterkste basisopstelling voor het Copa del Rey-duel met Athletic Club van donderdagavond. Pedri begint daardoor aan het startsignaal. Ferran Jutglà is de meest vooruitgeschoven man in het 4-3-3 systeem van Xavi, daar Luuk de Jong en Memphis Depay beiden niet beschikbaar zijn.

Frenkie de Jong werd afgelopen week in de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid al in de rust afgelost door Pedri. De Nederlander krijgt de laatste tijd bakken met kritiek vanwege zijn spel en lijkt daar nu de gevolgen van te ondervinden. Sergio Busquets en Gavi begonnen tegen Real ook in de basis, maar behouden wel hun plek op het middenveld.

Ten opzichte van het Supercopa-duel ontbreekt verder Ousmane Dembélé op het startformulier. De Fransman heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen en heeft daarom een speelverbod gekregen. Ez Abde vervangt Dembélé links voorin. Luuk de Jong ontbreekt via een schorsing; Depay, die hem afgelopen week nog verving, heeft te veel last van zijn hamstring. Daarom mag Jutglà beginnen van Xavi. Sergiño Dest mag hopen op een invalbeurt: de vleugelverdediger start op de bank.

Opstelling Athletic Club: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Iñigo Martínez, Berchiche; Nico Williams, Dani García, Vesga, Muniain; Sancet, Raúl García

Opstelling Barcelona: Ter Stegen, Alves, Araújo, Piqué, Alba; Busquets, Pedri, Gavi; Ferran Torres, Jutglà, Ez Abde