Mino Raiola overgebracht naar afdeling intensive care in Milaan

Donderdag, 20 januari 2022 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:11

De situatie van Mino Raiola is volgens Sport Bild verontrustender dan eerder door de topzaakwaarnemer zelf gemeld. Raiola ligt al enkele weken op de intensive care in het ziekenhuis San Raffaele in Milaan, zo weet het Duitse blad te melden. Raiola ligt daar vanwege een longziekte. De laatste stand van zaken is volgens Sport Bild wel dat 'het naar omstandigheden iets beter gaat'.

De berichtgeving lijkt haaks te staan op de mededeling die Raiola op woensdag 12 januari zelf de wereld inbracht via zijn Twitteraccount. "Mino Raiola ondergaat gewone medische controles waarvoor verdoving nodig is", stond daar te lezen. "Alles was gepland en er vond geen spoedoperatie plaats." Daarmee werd de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport, dat eerder die dag wél sprak over een spoedoperatie, al ontkend.

Raiola belandde midden januari dus plots in het ziekenhuis. De zaakwaarnemer was in voorbereiding op een gesprek met de leiding van Borussia Dortmund over de toekomst van Erling Braut Haaland. De Noorse superster wordt genoemd bij onder meer Barcelona en Real Madrid, maar hij kan zijn verblijf in Duitsland ook verlengen. Dortmund hoopt Haaland te kunnen verleiden met een riant salaris voor de komende jaren. Sport Bild voegt nu toe dat Raiola de onderhandelingen waarschijnlijk op afstand zal moeten voortzetten. Wanneer dat zal kunnen, is onduidelijk.