Ivoorkust knikkert titelverdediger mede dankzij Sangaré uit Afrika Cup

Donderdag, 20 januari 2022 om 18:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:28

Ivoorkust heeft donderdag titelhouder Algerije uit de Afrika Cup gegooid. Mede dankzij een kopdoelpunt van PSV'er Ibrahim Sangaré wonnen les Éléphants overtuigend van de ploeg van blikvanger Riyad Mahrez, die zelf een penalty miste: 3-1. Algerije was een van de grote favorieten voor toernooiwinst, maar ligt met één punt uit drie duels uit het toernooi. Equatoriaal-Guinea eiste plek twee in Groep E achter Ivoorkust op door te winnen van Sierra Leonne: 0-1. Laatstgenoemde land heeft aan twee punten te weinig om als nummer drie door te gaan en is uitgeschakeld. De Comoren, de nummer drie uit poule C, zijn daardoor nu zeker van de achtste finales.

Ivoorkust - Algerije 3-1

Met Sangaré aan de zijde van Ivoorkust en FC Twente-speler Ramiz Zerrouki bij Algerije begonnen er twee middenvelders uit de Eredivisie aan de aftrap. Ivoorkust kwam na twintig minuten op voorsprong, toen Nicolas Pépé over de rechterflank doorbrak in het strafschopgebied. De voorzet van de aanvaller van Arsenal werd alert ingetikt door Franck Kessié: 1-0. Zes minuten voor rust verdubbelde Sangaré de voorsprong door een vrije trap van Serge Aurier in alle vrijheid in te koppen: 2-0.

SANGARÉ! ?? Ibrahim Sangaré verdubbelt de voorsprong voor Ivoorkust ?#AFCON2021 pic.twitter.com/zCfjn4OXa8 — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2022

Algerije had minimaal een punt nodig om een kans te maken op het overleven van de groepsfase, maar kreeg vlak na rust opnieuw het deksel op de neus. Pépé dribbelde met veel dreiging van rechts naar binnen en vond in het strafschopgebied aangekomen de verre hoek: 3-0. Algerije kreeg met een makkelijk gegeven penalty een laatste strohalm toegeworpen, maar sterspeler Riyad Mahrez plaatste die op de paal. Algerije maakte in de 73ste minuut alsnog de 3-1 via een kopbal van heel dichtbij van Sofiane Bendebka. Sébastien Haller leek in blessuretijd de 4-1 in te koppen, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel.

Sierra Leone - Equatoriaal-Guinea 0-1

Beide ploegen wisten bij aanvang dat winst in hun eigen wedstrijd de tweede plek in de groep zou opleveren. Equatoriaal-Guinea was de overheersende partij en nam vlak voor rust ook de leiding. Pablo Ganet kreeg de bal op achttien meter van het doel aangespeeld en plaatste die met binnenkant voet hard binnen: 0-1. Issa Kallon van SC Cambuur viel een kwartier voor tijd in bij Sierra Leone, dat tien minuten later via een penalty op gelijke hoogte had kunnen komen. Kei Kamara miste echter van elf meter.