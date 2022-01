Joey Veerman en Fodé Fofana maken basisdebuut voor PSV

Donderdag, 20 januari 2022 om 17:53 • Chris Meijer • Laatste update: 18:03

Joey Veerman en Fodé Fofana maken donderdag hun basisdebuut voor PSV tijdens de bekerwedstrijd tegen Telstar, die om 18.45 uur wordt afgetrapt. Trainer Roger Schmidt kiest ervoor om Cody Gakpo rust te geven in aanloop naar de topper tegen Ajax, die komende zondag op het programma staat. Tegelijkertijd maakt de van een knieblessure herstelde Eran Zahavi voor het eerst sinds november weer deel uit van de wedstrijdselectie.

Schmidt heeft besloten om niet van keeper te wisselen, waardoor Joël Drommel ‘gewoon’ de voorkeur krijgt boven Yvon Mvogo. In de defensie heeft Philipp Max voor het eerst sinds november weer een basisplaats. De Duitse vleugelverdediger liep een coronabesmetting op en sindsdien geeft Schmidt normaal gezien de voorkeur aan Mauro Júnior op linksback. Max vormt de defensie samen met Armando Obispo, Olivier Boscagli en Phillipp Mwene.

Op het middenveld is er voor het eerst een basisplaats voor de van sc Heerenveen overgenomen Veerman, die afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Groningen (0-1 zege) als invaller debuteerde voor PSV. Veerman vormt een koppel met Érick Gutiérrez, terwijl Bruma en aanvoerder Mario Götze de aanvallende middenvelders zijn. Opvallend genoeg kiest Schmidt ervoor om Gakpo wél en Götze geen rust te geven met het oog op het komende duel met Ajax.

Doordat Gakpo geen basisplaats heeft, bestaat het aanvalsduo van PSV uit Yorbe Vertessen en Fofana. De negentienjarige Fofana heeft door blessureleed geen gelukkige eerste seizoenshelft achter de rug, maar behoorde afgelopen weekeinde al tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van PSV. Nu gaat Fofana zijn tweede wedstrijd in het eerste van de Eindhovenaren spelen, nadat hij eerder dit seizoen al als invaller in het veld kwam tijdens het duel met FC Midtjylland (0-1 zege) in de voorronde van de Champions League.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Obispo, Boscagli, Max; Gutiérrez, Veerman; Bruma, Götze; Vertessen en Fofana.

Opstelling Telstar: Koeman; Molenaar, Aktas, Tugarinov; Dijkstra, Zakir, Van Doorm, Fernandes, Kökcü; Plet en Van Velzen.