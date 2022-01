Willem II houdt 500.000 tot 1 miljoen euro over aan transfer naar Duitsland

Donderdag, 20 januari 2022 om 17:15

Kwasi Wriedt keert per direct terug naar Duitsland. Willem II maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 27-jarige spits de overstap maakt naar Holstein Kiel, de nummer dertien van de 2.Bundesliga. Wriedt zet in Noord-Duitsland zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar, dat hem tot medio 2025 aan Holstein Kiel verbindt.

De berichten over wat Willem II precies overhoudt aan Wriedt verschillen. Voetbal International schrijft dat Holstein Kiel ongeveer een miljoen euro overmaakt voor de drievoudig Ghanees international. Volgens het Brabants Dagblad bedraagt de transfersom ‘zeker geen een miljoen euro’. Het regionale dagblad meldt op basis van bronnen uit Duitsland dat Willem II zo’n 500.000 euro overhoudt aan het vertrek van Wriedt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er komt in ieder geval na anderhalf jaar een einde aan de tijd van Wriedt bij Willem II, dat hem weghaalde bij tweede elftal van Bayern München. De voormalig speler van onder meer FC St. Pauli en VfL Osnabruck kwam namens de Tilburgers tot 12 doelpunten en 4 assists in 44 officiële wedstrijden. Voetbal International stelt dat Obbi Oulare - die bij het Engelse Barnsley nauwelijks aan spelen toekomt en in 2017 een halfjaar voor Willem II speelde - in beeld is als opvolger voor Wriedt, die dit seizoen over het algemeen basisspeler was.

Het is geen geheim dat Willem II ook nadrukkelijke belangstelling voor Melle Meulensteen van RKC Waalwijk heeft. “We zijn geïnteresseerd en we proberen eruit te komen”, zegt Willem II-trainer Fred Grim in gesprek met het Brabants Dagblad. Peter den Otter maakt in ieder geval wel de overstap van RKC naar Willem II. De keeperstrainer wordt binnen de staf van Grim de opvolger van de vertrokken Harald Wapenaar.