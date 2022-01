PEC neemt na gesprekken over ‘vereiste discipline’ afscheid van zomeraanwinst

Donderdag, 20 januari 2022 om 16:49 • Chris Meijer • Laatste update: 16:57

Mark Pabai vervolgt zijn carrière in Italië. PEC Zwolle maakt via de officiële kanalen bekend dat de 21-jarige vleugelverdediger de afgelopen dagen met succes een stage heeft afgewerkt bij SPAL, waar hij een contract tekent en aansluit bij het tweede elftal. Pabai speelde pas sinds afgelopen zomer voor PEC, nadat hij werd overgenomen van FC Utrecht.

In de eerste seizoenshelft kwam Pabai nog tot elf optredens voor PEC, waarvan acht als basisspeler. Ondanks dat hij woensdagavond nog tot de wedstrijdselectie voor het bekerduel met NAC Breda (2-1 nederlaag) behoorde, was al duidelijk dat er voor hem geen toekomst was in Zwolle. Pabai trainde na de winterstop mee met de Onder 21, als gevolg van meerdere gesprekken over ‘de vereiste discipline en de focus op PEC’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Om die reden kreeg Pabai toestemming om afgelopen week een stage af te werken bij SPAL. De huidige nummer vijftien van de Italiaanse Serie B degradeerde in 2020 vanaf het hoogste niveau. PEC schrijft op zijn website dat het de bedoeling is dat Pabai voorlopig aansluit bij het tweede elftal van SPAL.